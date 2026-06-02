في اتصال هاتفي بينهما، ووفقا لبيان نشره عراقجي على تطبيق "تلغرام"

وزيرا خارجية إيران والسعودية يبحثان جهود خفض التوتر بالمنطقة في اتصال هاتفي بينهما، ووفقا لبيان نشره عراقجي على تطبيق "تلغرام"

أنقرة/ الأناضول

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة.

ووفقا لبيان نشره وزير الخارجية الإيراني على تطبيق "تلغرام"، فقد أجرى الوزيران اتصالا هاتفيا تناولا خلاله المستجدات الإقليمية.

وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الجهود والمسارات الدبلوماسية الجارية الهادفة إلى تهدئة التوترات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/نيسان بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من ذات الشهر، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.



وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، ما لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.