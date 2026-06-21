وزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية يبحثون ملفات بينها غزة وإيران

إسطنبول/ الأناضول

أجرت تركيا ومصر والسعودية مباحثات في القاهرة بشأن ملفات إقليمية بينها قطاع غزة والسودان وليبيا والملف الإيراني.

جاء ذلك خلال لقاء بين وزراء الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيريه التركي هاكان فيدان والسعودي فيصل بن فرحان، حسب بيان للخارجية المصرية صباح الأحد.

وقالت الوزارة إن اللقاء جاء في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الدول الثلاث بشأن القضايا الإقليمية، وعُقد على هامش اجتماع الأطراف الإقليمية الأربعة (يضم باكستان أيضا).

والسبت، انعقد في العاصمة المصرية القاهرة الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية، ومن المقرر أن يستمر حتى الأحد.

واستضافت السعودية الاجتماع الأول في 18 مارس/ آذار الماضي، فيما انعقد الثاني في باكستان يوم 29 من الشهر ذاته، وأما الثالث انعقد في أنطاليا التركية يوم 18 أبريل/ نيسان الماضي.

وقال متحدث الخارجية المصرية السفير تميم خلاف إن اللقاء شهد تبادلا للرؤى حول ملفات إقليمية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والسودان وليبيا، ومستجدات الملف الإيراني، والتطورات في منطقة القرن الإفريقي.

وأكد الوزراء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز الجهود الرامية إلى تسوية الأزمات، وفقا للبيان.

وتشهد المنطقة تطورات في عدة ملفات إقليمية، وفي مقدمتها اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل خرق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من حرب إبادة جماعية، ما أسفر عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من الفلسطينيين.

وفي السودان، تتواصل الحرب بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023، بسبب خلافات بشأن دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأدت إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

وفي ليبيا، تستمر حالة الانقسام السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية (غرب)، والحكومة المكلفة من مجلس النواب (شرق)، بينما تقود بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا منذ سنوات، جهودا تهدف لإيصال البلاد إلى انتخابات تحل أزمة ذلك صراع بين الحكومتين.

وعلى صعيد الملف الإيراني، يشهد الملف تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية لاحتواء التصعيد ومنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي اندلعت فبراير/ شباط الماضي.

والسبت، أعلنت باكستان، أن محادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستنطلق في منتجع بورغنشتوك السويسري، الأحد، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، في 14 يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

ومن المقرر أن يخوض الطرفان محادثات تستمر 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.