وزراء خارجية الخليج يبحثون حرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز

إسطنبول / الأناضول

بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، سبل تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عُقد عبر الاتصال المرئي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية.

وقال البيان إن الوزراء تبادلوا الرؤى بشأن تطورات المرحلة الراهنة، ومستجدات المفاوضات الجارية، والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأضاف أن الاجتماع تناول سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس بشأن القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات، وفقا لأحكام القانون الدولي، ويحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج.

وأكد الوزراء أهمية مواصلة العمل المشترك، وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية، وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف.

ومنذ 24 يوليو/ تموز الجاري، يسود هدوء حذر في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب 13 ليلة متتالية من الضربات الأمريكية على إيران، ردّت عليها طهران بهجمات قالت إنها استهدفت منشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية، بينها الأردن والبحرين والكويت.

وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا مذكرة تفاهم في 18 يونيو/حزيران الماضي، وبدأتا مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تتجدد الخلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، الذي يُعد ممرًا استراتيجيًا لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

ويأتي التصعيد الأخير ضمن حرب بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران، وأسفرت عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، وفق السلطات الإيرانية، فيما ردّت طهران بهجمات أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.