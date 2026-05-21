القدس / الأناضول

الفيديو يظهر وزير الأمن القومي المتطرف وهو يشرف على التنكيل بناشطي "أسطول الصمود العالمي" لكسر حصار غزة

الاتحاد الأوروبي: معاملة الناشطين "غير مقبولة تماما". يجب معاملتهم بكرامة والإفراج عن الجميع فورا

مركز "عدالة": وثقنا أعمال عنف شديد وإهانات جنسية وصعق بالكهرباء وتكسير أضلاع ضد محتجزين على يد القوات الإسرائيلية

استدعت وزارات خارجية 9 دول سفراء وممثلي إسرائيل لديها، احتجاجا على التنكيل بمعتقلي "أسطول الصمود العالمي" وفقا لفيديو يُظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وهو يشرف على الأمر.

والاثنين والثلاثاء، اختطف الجيش الإسرائيلي مئات الناشطين من عشرات الدول بينما كانوا في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط على متن قوارب تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ عام 2007.

وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، الخميس: ارتفع عدد الدول التي استدعت وزارات خارجيتها سفراء وممثلي إسرائيل في عواصمها للاستجواب بعد نشر فيديو بن غفير إلى 9 دول.

وهذه الدول هي: نيوزيلندا وكندا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وهولندا وإسبانيا وأستراليا، حسب الهيئة.

وحتى مساء الأربعاء استدعت 7 دول سفراء إسرائيل، منها إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

فيما قال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن معاملة ناشطي الأسطول في الفيديو الذي نشره بن غفير "غير مقبولة تماما".

وأضاف أنه كان "يجب معاملة كل معتقل بأمان وكرامة ووفقا للقانون الدولي".

ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "ضمان حماية هؤلاء الناشطين ومعاملتهم بكرامة، بمن فيهم عدد من مواطني الاتحاد الأوروبي، مع ضرورة الإفراج الفوري عن الجميع".

أما السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي فحاول، مساء الأربعاء، إظهار ما ارتكبه بن غفير وكأنه تصرف فردي وليس سياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة.

وقال هاكابي الداعم لإسرائيل بتطرف عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "استنكار عالمي وإدانة من جميع المسؤولين الإسرائيليين رفيعي المستوى لأفعال بن غفير الشائنة".

وادعى أن "أسطول الحرية كان مجرد حيلة حمقاء، لكن بن غفير خان كرامة أمته".

ومساء الأربعاء، أفاد مركز "عدالة" العربي الحقوقي في إسرائيل بتوثيق أعمال عنف شديد و"إهانات جنسية" وصعق بالكهرباء وتكسير أضلاع ضد المحتجزين من ناشطي "أسطول الصمود" على يد القوات الإسرائيلية.

كما أفادت شهادات ناشطي الأسطول "بتعرضهم لإهانات قاسية ومضايقات وإذلال ذي طابع جنسي، كما انتزعت السلطات الإسرائيلية الحجاب بالقوة عن مشاركات"، حسب المركز.

وفقا لمنظمي الأسطول، تدخل الجيش الإسرائيلي ضد جميع قواربه البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، بينهم 78 مواطنا تركيًا.

وقوبلت هذه الجريمة بإدانات واسعة من منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، التي وصفتها بأنها "عمل مخز وغير إنساني".

وسبق أن استولت إسرائيل في مرات عدة على قوارب مساعدات في المياه الدولية كانت متجهة إلى غزة، بعضها تابعة لحملات أساطيل الصمود، واحتجزت الناشطين قبل ترحيلهم لاحقا.

ويعاني نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة من أوضاع إنسانية كارثية، تفاقمت جراء حرب الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى قصف يومي قتل 881 فلسطينيا وأصاب 2621، معظمهم أطفال ونساء.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض تل أبيب الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.