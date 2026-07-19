هيئة فلسطينية: إسرائيل تعتزم بناء 342 وحدة استيطانية بسلفيت

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

أعلنت هيئة فلسطينية، الأحد، أن إسرائيل تعتزم بناء 342 وحدة استيطانية على أراضي محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن "سلطة أراضي إسرائيل" (حكومية)، طرحت عطاء جديدا لتنفيذ "مشروع استيطاني في مستوطنة أريئيل، المقامة على أراضي محافظة سلفيت بهدف إنشاء 342 وحدة استيطانية".

وأضافت أن المشروع بناء متعدد الطوابق، وسبق أن صادقت عليه السلطات الإسرائيلية في 25 مايو/أيار 2025، لكنها لم تشر إلى وقت طرحه الذي يستمر حتى 31 أغسطس/آب المقبل.

وعقبت الهيئة الفلسطينية على المشروع بقولها، إنه يعكس استمرار انتقال الحكومة الإسرائيلية من مرحلة المصادقة على المخططات الاستيطانية إلى مرحلة التنفيذ العملي، عبر طرح العطاءات.

وتعد مستوطنة "أريئيل" إحدى أكبر الكتل الاستيطانية شمالي الضفة الغربية، وتسعى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى تعزيزها عمرانيا وديموغرافيا وربطها بالمركز الإسرائيلي، وفق الهيئة.

ونشرت إسرائيل 12 عطاء استيطانيا خلال النصف الأول من 2026، توزعت، وفق الهيئة، بين مشاريع سكنية وتجارية وصناعية وسياحية وخدمية.

وتضمنت العطاءات المنشورة بناء 1138 وحدة استيطانية في خمس مستوطنات رئيسية هي: أريئيل (342 وحدة)، معاليه أدوميم (شرق القدس-581 وحدة)، عمنوئي (سلفيت-21 وحدة)، وجني موديعين (رام الله-194 وحدة).

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ويرتكبون اعتداءات بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا.

وتشهد الضفة الغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، ما أسفر عن مقتل 1181 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني.