هيئة بريطانية: مقذوف مجهول يضرب سفينة جنوب ميناء "أم قصر" العراقي

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الاثنين، تلقيها بلاغا عن "انفجار كبير" جراء إصابة سفينة بـ"مقذوف مجهول" لدى عبورها مياه الخليج العربي.

وقالت الهيئة في بيان، إنها تلقت "بلاغا عن حادث وقع على بعد 40 ميلا بحرياً جنوب شرقي ميناء أم قصر العراقي (بمحافظة البصرة/ جنوب)".

وأفادت بأن "سفينة شحن كانت تعبر الخليج العربي عندما وقع انفجار كبير عقب إصابتها بمقذوف مجهول المصدر من الجهة اليمنى".

وأضافت أنها لا تملك "في الوقت الحالي معلومات عن أي آثار بيئية ناجمة عن الحادث".

الهيئة أشارت إلى أن السلطات المختصة تجري تحقيقاً في الواقعة، ونصحت السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر أثناء الإبحار والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

يأتي هذا وسط توترات أمنية مستمرة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، حيث سُجلت خلال الأسابيع الماضية عدة حوادث مشابهة شملت إصابة سفن بمقذوفات مجهولة أو هجمات بطائرات مسيرة، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت إيران تعليق تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة ضمن المفاوضات الجارية، عبر وسطاء، لوقف الحرب بين البلدين، بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.