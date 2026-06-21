على بُعد 50 ميلاً بحرياً جنوب شرق مدينة الشحر التابعة لمحافظة حضرموت شرقي اليمن، حسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية

هيئة بريطانية: مسلحون يهاجمون سفينة ويحاولون صعودها قبالة سواحل اليمن على بُعد 50 ميلاً بحرياً جنوب شرق مدينة الشحر التابعة لمحافظة حضرموت شرقي اليمن، حسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية

اليمن/ الأناضول

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، تعرض سفينة تجارية لهجوم من قبل مسلحين على متن قارب قبالة مدينة الشحر، جنوب شرقي اليمن، المطلة على خليج عدن.

وذكرت الهيئة، في بيان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أنها تلقت بلاغاً عن حادثة وقعت على بُعد 50 ميلاً بحرياً جنوب شرق الشحر، التابعة لمحافظة حضرموت (شرق).

وأضافت أن ربان سفينة منتجات بحرية أفاد بتعرضها لهجوم من زورق صغير يحمل 5 مسلحين، بدا أنهم يحاولون الصعود إلى السفينة.

وأوضحت الهيئة، أنه "رداً على ذلك، قامت السفينة بمناورات مراوغة وغيرت مسارها مبتعدة عن الزورق".

ولفتت إلى أن السفينة تتجه إلى مينائها التالي (دون ذكره)، وطاقمها بخير، فيما تحقق السلطات المعنية بالواقعة.

ونصحت الهيئة، السفن بالعبور بحذر وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه، دون ذكر هوية السفينة أو مالكها، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

كما لم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل عن الزورق ولمن يتبع، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الحادثة على الفور.

وفي 11 مايو/ أيار الماضي، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، اختطاف سفينة على متنها 8 بحارة مصريين قرب سواحل الصومال، ووجهت سفارتها بمقديشو العمل على سرعة الإفراج عنهم، وضمان أمنهم وسلامتهم.

ويأتي هذا التطور وسط توتر إقليمي متصاعد، إثر دخول جماعة الحوثي أواخر مارس/ آذار الماضي، على خط المواجهة دعما لإيران ضد حرب إسرائيل والولايات المتحدة على طهران، إضافة إلى هجمات إسرائيلية على "حزب الله" في لبنان.

​​​​​​​وتدور مخاوف من أن يوسع الحوثيون تدخلهم في الحرب حال استئناف العدوان على إيران، ما قد يؤدي إلى إغلاق أو اضطراب الملاحة في مضيق باب المندب الحيوي، لا سيما مع تقييد إيران منذ 2 مارس الماضي، الملاحة بمضيق هرمز الاستراتيجي لمرور ناقلات النفط والغاز.