هيئة بريطانية: اقتياد سفينة تجاه إيران بعد الاستيلاء عليها قرب الإمارات حسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ودون تعقيب على الفور من أبوظبي ولا طهران

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، أنها تلقت بلاغا عن اقتياد سفينة نحو المياه الإقليمية الإيرانية بعد الاستيلاء عليها قرب سواحل الإمارات.

وقالت الهيئة في بيان إنها تلقت بلاغا عن حادثة وقعت على بعد 38 ميلا بحريا شمال شرق إمارة الفجيرة في دولة الإمارات.

وأوضحت أن أفرادا استولوا على سفينة أثناء رسوها، وهي الآن متجهة إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وذكرت الهيئة أنها تواصل التحقيق في الحادثة، دون معلومة بشأن ملكية السفينة.

وحتى الساعة 09:00 "ت.غ" لم تعقب طهران أو أبو ظبي على بيان الهيئة البريطانية.

والأحد، أعلنت الدوحة اندلاع حريق محدود في سفينة بضائع قادمة من العاصمة الإماراتية أبوظبي، إثر استهدافها بطائرة مسيّرة في المياه الإقليمية القطرية.

ويأتي الهجومان في سياق صراع بحري وأزمة أمنية متصاعدة في مضيق هرمز وبحر العرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، مما خلفّ أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، بينها الإمارات وقطر، لكن بعضها أسفر عن ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.