هيئة البث: واشنطن نشرت بإسرائيل سرب مقاتلات وطائرات تزويد بالوقود في قاعدة عسكرية ومطارين، وسط خشية من تأثير ذلك على حركة الطيران المدني، وفق الهيئة الرسمية..

زين خليل/ الأناضول

كشفت هيئة البث العبرية، مساء الثلاثاء، عن انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في القواعد والمطارات الإسرائيلية، يشمل سربا من مقاتلات "إف-22" المتطورة والعشرات من طائرات التزويد بالوقود، وسط رغبة واشنطن في الإبقاء على هذه القوات حتى نهاية العام الجاري على الأقل.

يأتي ذلك بعد أيام من تقرير تحدثت فيه القناة 12 العبرية الخاصة عن أن واشنطن طالبت تل أبيب الإبقاء على عشرات طائرات التزويد بالوقود التابعة لها في مطار بن غوريون وسط إسرائيل حتى نهاية العام الجاري.

وشددت القناة، على أن "عشرات طائرات التزويد بالوقود الأمريكية المتمركزة في مطاري بن غوريون ورامون تؤثر على نشاط المطارات وعلى أسعار تذاكر الطيران".

كما كشفت أن رئيس سلطة الطيران المدني الإسرائيلي، شموئيل زخاي، بعث برسالة إلى وزيرة المواصلات ميري ريغيف حذّر فيها من أن "بن غوريون يُدار كقاعدة عسكرية وليس كمطار مدني".

وحذرت القناة من أنه "في حال عدم إخلاء هذه الطائرات خلال الفترة القريبة، يُتوقع أن تواجه إسرائيل صيفًا صعبًا في قطاع الطيران، إذ قد يمنع ذلك شركات الطيران الأجنبية من زيادة عدد رحلاتها إلى إسرائيل أو توسيع عدد الخطوط الجوية العاملة نحوها".

وقالت هيئة البث الرسمية الثلاثاء، إن "مصادر أمنية إسرائيلية أفادت بأن الولايات المتحدة أبدت رغبة في الإبقاء على قواتها في إسرائيل، وذلك بالإضافة إلى القوات الأمريكية المنتشرة منذ سنوات في أنحاء الشرق الأوسط".

وذكرت أن "تحليلا لصور أقمار صناعية التقطت منذ بداية عملية "زئير الأسد" (العدوان على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي) وحتى الأسبوع الأخير يظهر انتشارا غير مسبوق للطائرات المقاتلة وطائرات التزويد بالوقود الأمريكية في إسرائيل".

وأوضحت أن جميع صور الأقمار الصناعية تم التقاطها عبر قمر صناعي مدني.

وتابعت: "في الجزء الشمالي الغربي من قاعدة عوفدا الجوية (جنوب) يمكن رؤية توسعة تم فيها نشر سرب من المقاتلات الأمريكية من طراز "إف- 22" وفي مطار بن غوريون (وسط) تظهر عشرات طائرات التزويد بالوقود موزعة في 3 مناطق".

كما يمكن في مطار رامون القريب من إيلات (جنوب) رصد طائرات تزويد بالوقود أمريكية تنتظر في ساحة الوقوف، وفق المصدر ذاته.

وأشارت الهيئة إلى أن "هذه العشرات من الطائرات الموجودة في مطاري بن غوريون ورامون لها بالطبع تأثير كبير على الطيران المدني وعلى قدرة المطارين الاستيعابية".

وقالت إن طائرات التزويد بالوقود الموجودة في المطارين لا يُتوقع أن تُسحب من إسرائيل في هذه المرحلة.

ولفتت الهيئة إلى أنه "منذ بدء وقف إطلاق النار مع إيران الشهر الماضي، لم يتغير الانتشار الأمريكي في إسرائيل إطلاقا".

وتقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.