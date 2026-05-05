هيئة البث: مساع أمريكية لجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل في واشنطن بمشاركة سفيري البلدين، دون تحديد موعد نهائي حتى الآن.

تحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الاثنين، عن مساع أمريكية لتنسيق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل.



وقالت الهيئة في تقرير لها، إن جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد في واشنطن بمشاركة سفيري البلدين، دون تحديد موعد نهائي حتى الآن.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل انتهاكاتها للهدنة الممددة حتى 17 مايو/ أيار الجاري، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين اللبنانيين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية بوقت سابق الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار إلى 2696 قتيلا و8264 جريحا.

والثلاثاء، قالت الهيئة العبرية، إن "اتفاق وقف إطلاق النار، الذي مُدِّد حتى منتصف مايو، يشكّل الإطار الزمني للتوصل إلى اتفاق فعلي مع لبنان".

ونقلت الهيئة آنذاك عن مصدر إسرائيلي لم تسمه قوله: "لا يمكننا الاستمرار في الانتظار هكذا إلى الأبد. سنمنح فرصة إضافية لمدة أسبوعين للمفاوضات، وبعدها ينتهي الأمر".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون التمسك بمسار المفاوضات، وقال: "لا عودة عن مسار المفاوضات (المباشرة مع إسرائيل) لأنه لا خيار آخر أمامنا"، وفق بيان للرئاسة اللبنانية

وأضاف أن "الأهداف الموضوعة في أي مسار تفاوضي تقوم على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإعادة الأسرى، وهي الحقوق التي يطالب بها لبنان منذ سنوات".

وأكد أن التوقيت غير مناسب الآن للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتابع: "علينا أولا أن نتوصل إلى اتفاق أمني، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية علينا، قبل أن نطرح مسألة اللقاء بيننا".

ورأى أن اللقاءات التي جرت في واشنطن برعاية أمريكية، "إنجاز مهم للبنان الذي يحظى باهتمام شخصي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وعقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي جولتي محادثات في واشنطن، في 14 و23 أبريل/ نيسان الماضي، تمهيدا لمفاوضات سلام، إلا أن تل أبيب تواصل خرق الهدنة المعلنة منذ 17 أبريل الماضي، حتى 17 مايو الجاري، موقعة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

