هولنديان ينالان جائزة أوروبية عن تقرير يوثق استهداف إسرائيل لأطفال غزة

أمستردام/ الأناضول

نال الصحفيان الهولنديان مود إيفتينغ وويليم فينسترا جائزة "التميز الصحفي" ضمن "جوائز الصحافة الأوروبية" لهذا العام، عن تقرير وثق استهداف إسرائيل الأطفال بشكل مباشر في غزة.

وبحسب صحيفة "دي فولكسكرانت" الهولندية، الاثنين، فإن التقرير الذي وثق مقتل أو إصابة 114 طفلا دون سن الخامسة عشرة برصاصة في الرأس أو الصدر، منح الصحفيين الجائزة.

التقرير الذي حمل عنوان "ما ترويه الجراح"، استند إلى شهادات 17 طبيبا دوليا وممرض واحد عملوا في غزة، وفاز بجائزة "التميز الصحفي" ضمن جوائز الصحافة الأوروبية.

وأكد الأطباء والممرضون، وفق التقرير، وجود إصابات بطلقات نارية في رؤوس أو صدور أطفال دون سن الخامسة عشرة، معتبرين أن تلك الإصابات تشكل دليلا على تعرض الأطفال في غزة للاستهداف المباشر من قبل القوات الإسرائيلية.

وتُمنح جوائز الصحافة الأوروبية سنويا في فئات الصحافة الاستقصائية، والتميز الصحفي، والرأي، والظواهر، والابتكار.

وتُخصص جائزة "التميز الصحفي" للأعمال التي تعكس معايير مهنية عالية، وتتطلب تحقيقات موسعة وجمعا دقيقا للمعلومات.

وارتفعت حصيلة الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ أكتوبر 2023، إلى نحو 73 ألف قتيل فلسطيني، فضلا عن إصابة 173 ألفا و171 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وخلفت إلى جانب الضحايا، دمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.