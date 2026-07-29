هجوم لليوم الثالث.. الأردن يعلن إسقاط 5 صواريخ "إيرانية" فجر الأربعاء، بحسب بيان للجيش

إسطنبول/ الأناضول

أعلن الجيش الأردني، صباح الأربعاء، أنه أسقط خمسة صواريخ "إيرانية" استهدفت أراضي المملكة فجرا.

وقال الجيش، في بيان، إن الدفاعات الجوية تعاملت فجر الأربعاء مع "خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها".

وشدد على أن القوات المسلحة "لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه".

وحتى الساعة 06:00 "ت.غ"، لم تتبنَّ أي جهة إطلاق تلك الصواريخ.

وهذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي يتعرض فيه الأردن لهجمات، إذ أعلن الثلاثاء اعتراض طائرة مسيّرة، غداة إعلانه الاثنين اعتراض مسيّرتين، دون أن يحدد مصدر إطلاق تلك المسيّرات.

وفي 24 يوليو/ تموز الجاري، توقفت أحدث جولة من المواجهة العسكرية الإقليمية بين الولايات المتحدة وإيران.

فعلى مدار أسبوعين، شنت طهران هجمات على ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية بدول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت، ردا على هجمات أمريكية يومية تعرّضت لها إيران.

وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

