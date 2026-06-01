هجمات استيطانية جديدة بالضفة.. إحراق بساتين زيتون وتخريب مزروعات

​​​​​​​رام الله/ الأناضول

أضرم مستوطنون إسرائيليون، الاثنين، النار في أراض زراعية فلسطينية بمحافظتي رام الله ونابلس وسط وشمال الضفة الغربية المحتلة، فيما أتلف آخرون مزروعات شرق رام الله عبر رعي مواشيهم داخل أراض زراعية.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن مستوطنين أشعلوا النيران في أراض مزروعة بالزيتون تقع بين بلدتي ترمسعيا وأبو فلاح شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة لتأمين حماية المستوطنين بعد تصدي الأهالي لهم وإجبارهم على الانسحاب من المنطقة، فيما منعت القوات الإسرائيلية طواقم الدفاع المدني من الوصول لموقع الحريق لإخماده.

وفي محافظة نابلس شمالي الضفة، أضرم مستوطنون النار في أراض زراعية في قرية دوما جنوبي المدينة.

وأفادت مصادر من دوما بأن الحرائق طالت أراضي مزروعة بأشجار الزيتون قرب مدخل القرية، ما أدى إلى تضرر عدد من الأشجار.

وفي سياق متصل، رعى مستوطنون قطيعا من الجمال والأغنام في أراضٍ زراعية شرق قريتي الطيبة ورمون شرق رام الله، ما ألحق أضرارا واسعة بالمزروعات وخسائر كبيرة بالمزارعين الفلسطينيين.

وتتعرض مناطق الريف الفلسطيني بالضفة الغربية لاعتداءات متصاعدة ينفذها مستوطنون ينطلقون من المستوطنات المقامة على أراضي البلدات والقرى الفلسطينية.

وتشمل الاعتداءات، إحراق الأراضي الزراعية وإتلاف المحاصيل، ومنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم لحراثتها والعمل بها، إلى جانب الاعتداء على الأهالي وممتلكاتهم في تلك القرى.

وغالبًا ما ينفذ المستوطنون اعتداءاتهم تحت حماية من الجيش الإسرائيلي، الذي يقتحم المناطق التي يستهدفها المستوطنون في هجماتهم ويمنع الأهالي من التصدي لهم.

وتشهد الضفة الغربية منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بغزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصعيدا في اعتداءات الجيش والمستوطنين.

وأسفر هذا التصعيد، عن مقتل 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في 26 مايو/ أيار الماضي.

