هآرتس: تل أبيب وبيروت ستحددان الثلاثاء مناطق تُنقل إلى الجيش اللبناني خلال جولة المفاوضات الجديدة في واشنطن..

خالد يوسف / الأناضول

ذكرت صحيفة "هآرتس" الاثنين، أن تل أبيب وبيروت ستحددان خلال مباحثات الثلاثاء "مناطق تجريبية" تُنقل مسؤوليتها إلى الجيش اللبناني.

الصحيفة نقلت عن مصدر إسرائيلي لم تسمه قوله إن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الانسحاب جزئيا من منطقة "الخط الأصفر".

و"الخط الأصفر" هو خط وهمي يوجد على مسافة نحو 8 كيلومترات في عمق الأراضي اللبنانية من الحدود مع إسرائيل.

وأضاف المصدر أن فريقي التفاوض الإسرائيلي واللبناني سيحددان في محادثاتهما المقبلة المناطق التجريبية التي ستُنقل فيها المسؤولية من الجيش الإسرائيلي إلى اللبناني.

وتابع أن الجيش اللبناني "سيعمل تحت إشراف أمريكي دقيق وسيتولى مسؤولية المناطق التي لا تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي".

وبرعاية أمريكية، استضافت واشنطن عدة جولات من مفاوضات بين بيروت وتل أبيب، وتتأهب لاستضافة جولة جديدة غدا الثلاثاء.

يتبع///

