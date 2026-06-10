الصحيفة الإسرائيلية قالت إن رئيس أركان الجيش وافق على خطط عملياتية في إطار مناقشات استئناف القتال

"هآرتس": الجيش الإسرائيلي يستعد لاستئناف الحرب على غزة الصحيفة الإسرائيلية قالت إن رئيس أركان الجيش وافق على خطط عملياتية في إطار مناقشات استئناف القتال

القدس/ الأناضول

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن الجيش يستعد لاستئناف القتال في قطاع غزة على نطاق واسع.

وقالت الصحيفة إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير وافق على خطط عملياتية في إطار مناقشات استئناف العمليات البرية في غزة.

أشارت إلى أن مصادر إسرائيلية أكدت أن الحكومة لم توافق بعد على توسيع القتال في القطاع الفلسطيني المحاصر، غير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حث الجيش على الاستعداد.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يدعي أن حماس أعادت بناء قدراتها، كمبرر لاستئناف الحرب على غزة.

ونقلت عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، لم تسمهم، قولهم إن "الجيش يستعد لاحتمال عودة القتال على نطاق واسع في غزة".

وقالت المصادر إن تلك الاستعدادات تأتي "في ظل وقف إطلاق النار في إيران ولبنان"، وما ادعت أنه "تقييمات تشير إلى أن حماس استغلت الأشهر الأخيرة لإعادة بناء قدراتها العسكرية والتنظيمية بشكل كبير".

وتجددت المواجهات بين تل أبيب وطهران الأحد والاثنين الماضيين؛ جراء استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت، برغم تحذير إيران من تداعيات مثل هذه القصف.

وتوقفت جولة التصعيد بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما تسود منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة بين طهران وواشنطن، وسط مخاوف بشأن مصير مفاوضاتهما لإنهاء الحرب.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا على لبنان خلّف 3666 قتيلا و11321 جريحا حتى الثلاثاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وبرغم هدنة بدأت في 17 أبريل/ نيسان الماضي وممددة حتى مطلع يوليو تموز المقبل، تواصل العدوان عبر قصف يومي دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى جنوبي لبنان.

وقالت صحيفة "هآرتس": "وافق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، في الأسابيع الأخيرة، على عدة خطط عملياتية قدمتها القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، وذلك في إطار مناقشات استئناف العمليات البرية في قطاع غزة".

وأضافت: "أوضح يانيف أسور، قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، أنه لم تظهر حتى الآن أي جهة دولية راغبة أو قادرة فعليًا على نزع سلاح حماس، مما يعني أن الجيش الإسرائيلي سيضطر في نهاية المطاف إلى شن هجوم كبير على غزة".

وتابعت: "يعتقد الجيش الإسرائيلي أن حماس أعادت بناء مقرها وأنظمة القيادة والسيطرة بعد مقتل العديد من كبار قادتها العسكريين في غارات إسرائيلية".

ويستخدم مسؤولين إسرائيليين ادعاءات إعادة "حماس" بناء نفسها كمبرر لاستئناف الحرب على غزة.

وبحسب الصحيفة فإنه"يسعى ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي داخليًا إلى تسريع تنفيذ الخطط المعتمدة".

وقالت: "وفقًا لمصادر، جادل آسور في مناقشات مغلقة بأن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على الوضع الراهن أو على عمليات تقتصر على المناطق العازلة على طول محيط غزة، والتي سيطرت عليها إسرائيل بشكل كبير".

واستدركت الصحيفة: "في الوقت نفسه، أكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن الحكومة لم توافق بعد على خطط لتوسيع نطاق القتال، على الرغم من حث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (الجيش) على الاستعدادات".

وأضافت: "بحسب ضباط في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، تركز القوات المنتشرة على طول محيط غزة الأمني ​​حاليًا بشكل أساسي على مهام دفاعية وحماية القوات حول الخط الأصفر، الذي يفصل المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية عن بقية قطاع غزة"، وفق مزاعمه.

وما يسمى بالخط الأصفر هو خط يفصل بين مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي شرقا، والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالتحرك فيها غربا، وتحتل إسرائيل عبره نحو 60 بالمئة من مساحة قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي، لم تسمه: "القوات تقوم أساسًا بدور الحراسة وحماية نفسها. لا تُنفذ حاليًا أي عمليات هجومية كبيرة، حتى مع وجود معلومات استخباراتية قد تُمكّنها من ذلك"، وفق مزاعمه.

وقالت: "إلا أن الجيش الإسرائيلي أشار إلى أنه يواصل توجيه ضربات فورية عندما تُشير معلومات استخباراتية آنية إلى أن المسلحين يُعدّون لهجمات على القوات الإسرائيلية"، حسب ما أدعى.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف قتيل وأكثر من 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر قصف يومي قتل 978 فلسطينيا وأصاب 3097، معظمهم أطفال ونساء.

وتمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.