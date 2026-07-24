المسيرة انطلقت من الجامع الكبير في نواكشوط وصولا إلى مقر ممثلية الأمم المتحدة

نواكشوط.. موريتانيون يتظاهرون تنديدا باقتحام المستوطنين المسجد الأقصى المسيرة انطلقت من الجامع الكبير في نواكشوط وصولا إلى مقر ممثلية الأمم المتحدة

نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول

تظاهر عشرات الموريتانيين في العاصمة نواكشوط، الجمعة، تنديدا باقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وانطلقت المسيرة، بدعوة من "المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة"، عقب صلاة الجمعة من الجامع الكبير وصولا إلى مقر ممثلية الأمم المتحدة في نواكشوط، وفق مراسل الأناضول.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والموريتانية، ولافتات تطالب بتحرك عاجل لوقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

والخميس، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وعدد من أعضاء الكنيست والمستوطنين، المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، في أكبر اقتحام يشهده المسجد منذ أشهر.

وقال نائب رئيس المبادرة الشيخ ولد محمد إن المسيرة جاءت احتجاجا على اقتحام نحو 500 مستوطن المسجد الأقصى، وللمطالبة بتحرك عربي وإسلامي لوقف هذه الانتهاكات.

وأعرب ولد محمد، في تصريح للأناضول، عن استغرابه من "صمت الحكومات العربية" إزاء الاقتحامات.

ودعا الشعوب العربية والإسلامية إلى "التحرك والتظاهر للتنديد بهذه الاقتحامات والانتهاكات المستمرة".

وتشهد نواكشوط ومدن موريتانية أخرى بانتظام فعاليات ومسيرات تضامنية مع فلسطين ومنددة بالانتهاكات الإسرائيلية.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وتسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى منذ العام 2003، في حين تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مرارا بوقف هذه الاقتحامات، دون استجابة من السلطات الإسرائيلية.

ويحيي اليهود سنويا، بالصيام والحداد، ما يسمونه "ذكرى خراب الهيكل"، إذ يدّعون أن البابليين والرومان دمروا الهيكلين الأول والثاني عامي 586 قبل الميلاد و70 للميلاد.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل بشكل مكثف على تهويد الشطر الشرقي من مدينة القدس وطمس هويته العربية والإسلامية، فيما يتمسكون بها عاصمة لدولتهم.