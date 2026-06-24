خلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، وفق بيان لرئاسة الحكومة..

نواف سلام: لبنان يريد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيه خلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، وفق بيان لرئاسة الحكومة..

بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأربعاء، أن لبنان يريد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيه، مطالبا بالإفراج عن الأسرى لدى إسرائيل.

وقال سلام، خلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، وفق بيان لرئاسة الحكومة، "إننا ذهبنا إلى المفاوضات في واشنطن لأنها الطريق الأقل كلفة على لبنان (..) نعرف جيدًا ما نريده منها، وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل".

وأضاف: "لن نقبل ببقاء خمس نقاط ولا نقطتين، ونطالب أيضًا بالإفراج عن الأسرى، وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، بينها 5 نقاط حدودية، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

وتابع: "نقدّر أن يطرح الجانب الإسرائيلي ترتيبات أمنية، وسنناقش ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول"، مضيفا: "لست متشائمًا".

وأكمل سلام: "نحن لا نحصر السلاح إرضاءً لإسرائيل، هذه مسألة لبنانية مستقلة ومتفق عليها، وقد تأخرنا في تنفيذها طويلًا، أي منذ إقرار اتفاق الطائف".

وتنفذ الحكومة اللبنانية خطة لحصر السلاح بيد الدولة، بما فيه سلاح "حزب الله"، بينما يتمسك الحزب بسلاحه باعتباره "حركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي".

و"اتفاق الطائف" وقعته قوى لبنانية في مدينة الطائف السعودية عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما.

وبموجبه، أُعيد توزيع السلطات بين الطوائف اللبنانية لتعزيز المشاركة السياسية، حيث نُقلت بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء والبرلمان، وأضحت مراكز السلطة توزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بدل النظام السابق الذي كان يميل لصالح المسيحيين.

وفي 18 يونيو/حزيران الجاري وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا الأحد في مفاوضات لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتشمل العدوان على لبنان.

وبرغم تراجع وتيرة اعتداءاتها تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، علما بأن المذكرة الأمريكية الإيرانية تنص على وقف القتال في الجبهات كافة بما فيها البلد العربي.



وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

ومنذ 2 مارس/آذار 2026 تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، أسفر عن 4 آلاف و192 قتيلا و12 ألفا و171 جريحا، وأكثر من مليون نازح.

وبدأت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، مساء الثلاثاء، الجولة الخامسة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان.

وترهن إسرائيل انسحابها من جنوبي لبنان بنزع سلاح "حزب الله" وفرض سيطرة الجيش اللبناني على مناطق جنوب نهر الليطاني.