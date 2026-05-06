نواف سلام: لبنان لا يسعى للتطبيع مع إسرائيل بل إلى السلام رئيس وزراء لبنان قال إن "الحديث عن أي اجتماع محتمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال سابقا لأوانه"

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الأربعاء، إن لبنان لا يسعى إلى التطبيع مع إسرائيل بل إلى تحقيق السلام.

وخلال لقائه مع صحفيين، أفاد سلام، بأن "الحديث عن أي اجتماع محتمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يزال سابقا لأوانه".

وأوضح أن "أي لقاء رفيع المستوى مع الجانب الإسرائيلي يتطلب تحضيرا كبيرا".

وقال رئيس الوزراء اللبناني، إن بلاده لا تسعى إلى التطبيع مع إسرائيل، بل إلى تحقيق السلام.



وذكّر بأن هذه "ليست المرة الأولى التي يخوض فيها لبنان مفاوضات مباشرة مع إسرائيل".

وأشار سلام، إلى أن "تثبيت وقف إطلاق النار سيشكّل الأساس لأي جولة مفاوضات جديدة قد تُعقد في واشنطن".



ولفت الى أن الظروف الحالية "لا تزال غير ناضجة للحديث عن لقاءات على مستوى عال".

وأضاف سلام، أن "الحد الأدنى من مطالبنا هو جدول زمني لانسحاب إسرائيل، وسنطور خطة حصر السلاح بيد الدولة".

وعقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي جولتي محادثات في واشنطن في 14 و23 أبريل، تمهيدا لمفاوضات سلام.

وفي وقت سابق الأربعاء، كشف مصدر رسمي لبناني للأناضول، أن جولة ثالثة من المحادثات ستُعقد بين بيروت وتل أبيب الأسبوع المقبل.

ويأتي تصريح سلام، في وقت تواصل فيه إسرائيل خرق وقف إطلاق النار مع لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء لوحده، 53 هجوما على لبنان، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة آخرين، ضمن عدوان متواصل منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

كما أعلنت إسرائيل، مساء اليوم، استهداف قائد بـ"حزب الله" في بيروت، وذلك في أول اعتداء على العاصمة اللبنانية منذ إعلان وقف إطلاق النار.

وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت هدنة لمدة 10 أيام بين إسرائيل و"حزب الله"، جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، غير أن تل أبيب تواصل خرقها يوميا بقصف يخلف قتلى وجرحى، فضلا عن تفجير واسع لمنازل في عشرات القرى بجنوب لبنان.