تم انتشال جثمانه بعد عملية وصفتها مصلحة الدفاع المدني بأنها "بالغة الصعوبة" في مديرية دمت بمحافظة الضالع..

نهاية مأساوية لـ"سبايدر مان اليمن" في فوهة بركانية تم انتشال جثمانه بعد عملية وصفتها مصلحة الدفاع المدني بأنها "بالغة الصعوبة" في مديرية دمت بمحافظة الضالع..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت مصلحة الدفاع المدني في اليمن، مساء السبت، انتشال جثمان الشاب القعقاع عنتر العبسي، المعروف بلقب "سبايدر مان اليمن"، من إحدى الفوهات البركانية بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأظهر مقطع مصور متداول لحظة سقوط العبسي، الجمعة، أثناء وجوده على جدران فوهة "حرضة دمت" البركانية بمديرية دمت في محافظة الضالع، فيما بدا أنه يؤدي حركات استعراضية اعتاد القيام بها، قبل أن تنزلق قدمه ويسقط.



وقالت مصلحة الدفاع المدني، في بيان عبر "تليغرام"، إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثمان العبسي، البالغ 30 عاما، من فوهة "حرضة دمت" البركانية.

وأوضح مصدر في الدفاع المدني أن عملية الانتشال نُفذت في ظروف "بالغة الصعوبة"، نظرا لوعورة الموقع وشدة الحرارة البركانية.

وأضاف أن فرق الغوص والإنقاذ تمكنت من أداء المهمة بنجاح وانتشال الجثمان.

وفي منشور آخر، قالت مصلحة الدفاع المدني إن قائد فريق الغوص والإنقاذ المائي عبده محمد القانص نزل إلى قاع الفوهة البركانية لانتشال جثمان العبسي.

وأوضحت أن الجثمان كان على عمق 30 مترا تحت سطح الماء، في بيئة شديدة الخطورة ترتفع فيها درجات الحرارة وتكاد تنعدم فيها الرؤية.

وذكرت أن عملية البحث والغوص استمرت أكثر من 4 ساعات، وسط مياه حارة ومخلفات متراكمة غطت قاع الفوهة البركانية، قبل العثور على الجثمان وانتشاله.

وعرف العبسي بين متابعيه بلقب "سبايدر مان اليمن"، واشتهر بمقاطع مصورة متداولة تظهره وهو يتسلق مرتفعات ومنحدرات وعرة في منطقة حرضة دمت، دون استخدام معدات سلامة أو أدوات تسلق احترافية.

وفي مقطع مصور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، تحدث العبسي عن معاناته من الفقر، وربط إقدامه على حركات تسلق خطيرة بسعيه للحصول على قوت يومه.

وأثار الإعلان عن وفاة العبسي تفاعلا واسعا بين يمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادات بشجاعته وحزن على نهايته المأساوية.