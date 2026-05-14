نقابة تونسية تستنكر أحكاما بالسجن ضد 3 صحفيين

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول



استنكرت نقابة الصحفيين التونسيين، الأربعاء، أحكاما بالسجن بحق 3 صحفيين، مطالبة بإطلاق سراحهم.



جاء ذلك في بيان للنقابة إثر اجتماع مكتبها التنفيذي الموسع، الذي تناول التطورات المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة.



وقالت النقابة (مستقلة) إنها "تعبر عن تضامنها الكامل مع الزملاء زياد الهاني، ومراد الزغيدي، وبرهان بسيس، وتستنكر الأحكام الصادرة ضدهم" بموجب قانون مكافحة الإرهاب.



وطالبت بـ"إطلاق سراحهم ووقف توظيف النصوص الزجرية في قضايا النشر والتعبير".



وأقرت النقابة "تنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجية القطاعية والجهوية دفاعا عن كرامة الصحفيين والصحفيات (تحدد مواعيدها لاحقا)".

والثلاثاء، أيدت محكمة الاستئناف في تونس، الحكم الابتدائي الصادر بسجن الإعلاميين الزغيدي وبسيس، لـ3 سنوات ونصف، في قضية تتعلق بـ"غسل أموال وجرائم جنائية"، رغم نفيهما التهم الموجهة إليهما.



والخميس، أكدت إيثار الهاني، نجلة الصحفي زياد الهاني، في منشور لها عبر منصة "فيسبوك" الأمريكية، أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت بالسجن سنة واحدة في حق والدها، دون تفاصيل.



وفي أكثر من مناسبة، اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات التونسية، بالتضييق على حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين، وهو ما تنفيه الأخيرة.