نعيم قاسم يرهن المفاوضات على الأمن مع إسرائيل بتحقق 5 نقاط

بيروت/نعيم برجاوي/الأناضول

** أمين عام حزب الله:

- النقاط الخمسة هي وقف العدوان، وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، وإعادة الأسرى، وعودة النازحين، والإعمار

- أي مشروع لنزع سلاح حزب الله لن يمر وهذا المخطط فشل

اعتبر أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، أن "سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل"، راهنا هذا الأمن بتحقق 5 نقاط رئيسية بينها الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية وإعادة الأسرى.

وقال قاسم في كلمة متلفزة بمناسبة عاشورائية، الأربعاء، إن "سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل، وليس هناك سقف آخر".

وأضاف أن الأولوية في ذلك يجب أن تكون لتحقيق النقاط الخمسة وهي "وقف العدوان جواً وبراً وبحراً، وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، وإعادة الأسرى، وعودة الناس إلى آخر شبر من لبنان، والإعمار".

ودعا قاسم إلى "البناء على اتفاق 2024 لوقف العدوان وانسحاب إسرائيل وإعادة الأسرى والإعمار"، مشددا على أن الجيش اللبناني "ينتشر جنوب نهر الليطاني حصرا وفق هذا الاتفاق".

وشدد على أن مشروع إسرائيل في لبنان كان إنهاء حزب الله اجتماعيًا وعسكريًا وثقافيًا أي إبادة شريحة واسعة من الشعب اللبناني بالقتل والتهجير والنقل إلى أماكن أخرى لكي تسهل مهمة ابتلاع لبنان".

وتابع: "كسرنا مشروع إسرائيل الكبرى ولم تستطع أن تسيطر على أرضنا وتستقر فيها".

ولفت قاسم إلى أن "حزب الله شن 3185 عملية ضد الجيش الإسرائيلي بمعدل 30 عملية يوميا منذ 2 مارس الماضي استهدف خلالها 518 آلية و85 طائرة وأسقط 12 مسيّرة و12 محلقة وأصاب مروحية".

وفي سياق متصل، شدد قاسم على أن "أي مشروع لنزع سلاح حزب الله لن يمر وهذا المخطط فشل".

يتبع//​​​​​​​

