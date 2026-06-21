كلمة متلفزة لأمين عام "حزب الله" قال فيها: "لا يوجد شيء اسمه وقف إطلاق النار مع حرية حركة لإسرائيل"

نعيم قاسم: وقف النار مع حرية التصرف لإسرائيل غير مقبول كلمة متلفزة لأمين عام "حزب الله" قال فيها: "لا يوجد شيء اسمه وقف إطلاق النار مع حرية حركة لإسرائيل"

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

قال الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، الأحد، إن وقف إطلاق النار "مع منح إسرائيل حرية التصرف هو استمرار للعدوان"، مشددا على رفضه لذلك.

وأضاف نعيم قاسم، في كلمة متلفزة: "قالوا وقف إطلاق النار يعني ألا يطلق حزب الله النار، وأن تبقى إسرائيل حرة التصرف، وأن تقتل في أي مكان تشاء، وأن تتقدم إلى أي مكان تشاء".

وتابع: "هذا اسمه استمرار للعدوان، ولن نقبل به".

وأوضح قاسم، أنه "لا يوجد شيء اسمه وقف إطلاق النار مع حرية حركة لإسرائيل، لأن وقف إطلاق النار يعني إيقاف العدوان الكامل جوا وبرا وبحرا، وعدم الهدم، وعدم تركيز الحضور في المناطق المحتلة".

وشدد على أن "بقاء الجيش الإسرائيلي على الأرض اللبنانية مستحيل، ولا يوجد مناطق أمنية، فنحن لدينا جيش وطني، وهو الذي ينتشر، وهو المسؤول عن حفظ السيادة، وهو الذي نتعاون معه".

ودعا قاسم، الحكومة اللبنانية إلى أن "تستفيد من مسار مذكرة التفاهم (الأمريكية الإيرانية)، وأن تعالج وضعها مع إيران، أسوة بأمريكا والدول العربية"، بحسب قوله.

وفي وقت سابق الأحد، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمواصلة احتلال ما سماه "الشريط الأمني" جنوبي لبنان، وفقا لما نقلته عنه هيئة البث العبرية الرسمية، رغم نص الاتفاق الإيراني الأمريكي على ضمان سيادة البلد العربي وسلامة أراضيه.

وخلال اليومين الماضيين، صرح عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، بأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة العازلة في جنوب لبنان.

جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا، في 14 يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، التي أُطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

ومنذ 2 مارس / آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر عن مقتل 4 آلاف و106 أشخاص وإصابة 12 ألفا و531 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، في أعمق تقدم لها منذ انسحابها من الجنوب عام 2000.​​​​​​​

