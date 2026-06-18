في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، تركيا، الأردن، الإمارات، قطر، إندونيسيا، باكستان، مصر

"نطالب بمحاسبة المجرمين".. 8 دول تندد باعتداءات إسرائيلية على مسجدين بالضفة في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، تركيا، الأردن، الإمارات، قطر، إندونيسيا، باكستان، مصر

إسطنبول/الأناضول

أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، الخميس، الاعتداءات على مسجدين بالضفة الغربية المحتلة، ودعوا المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وضمان عدم الإفلات من العقاب.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، تركيا، الأردن، الإمارات، قطر، إندونيسيا، باكستان، ومصر، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال البيان إن الوزراء أدانوا "بأشدّ العبارات استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجليا، ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله".

وأكد أن "هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكًا واضحًا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية، وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وشدد الوزراء على "الرفض المطلق لهذه الاعتداءات المدانة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وكذلك استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة".

"وتغذّي تلك الاعتداءات عدم الاستقرار والعنف والتطرف، وتقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، محملين (الوزراء) إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- المسؤولية عن هذه الاعتداءات"، وفق البيان.

وجدّد الوزراء دعوتهم المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء ممارساتها غير القانونية، ووقف عنف المستوطنين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".

يتبع//