قال إلياس، نجل الطبيب الفلسطيني المعتقل في إسرائيل حسام أبو صفية، إن الصورة الأخيرة التي ظهر فيها والده خلال جلسة محاكمته، كشفت آثار تعذيب على وجهه

نجل حسام أبو صفية: ظهوره الأخير كشف آثار تعذيب وتدهورا صحيا بالمعتقل (مقابلة) قال إلياس، نجل الطبيب الفلسطيني المعتقل في إسرائيل حسام أبو صفية، إن الصورة الأخيرة التي ظهر فيها والده خلال جلسة محاكمته، كشفت آثار تعذيب على وجهه

غزة/ الأناضول

إلياس نجل الطبيب الفلسطيني المعتقل في إسرائيل حسام أبو صفية للأناضول:

- العائلة لم تر في الصورة وجه والدها الذي غاب لأشهر طويلة فحسب بل شاهدت آثار الألم محفورة على ملامحه

- تظهر آثار تعذيب واضحة على الجانب الأيسر من وجهه وامتداد المرض الجلدي إلى يديه

قال إلياس، نجل الطبيب الفلسطيني المعتقل في إسرائيل حسام أبو صفية، إن الصورة الأخيرة التي ظهر فيها والده خلال جلسة محاكمته، كشفت آثار تعذيب على وجهه وامتداد مرض جلدي إلى يديه.



واعتبر أن تلك الصورة تمثل "شهادة حية" على ما يتعرض له والده داخل المعتقل الإسرائيلي.

وجاءت تصريحات إلياس، عقب الظهور الأول لوالده منذ أكثر من عام، خلال جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية بالقدس، الأربعاء، ظهر فيها من داخل زنزانته عبر تقنية الاتصال المرئي، وهو مكبل اليدين.

وخلال الجلسة، طالب أبو صفية، بالإفراج الفوري عنه، قائلا إن اعتقاله "ظالم وتعسفي"، وفق ما نقله عنه محامي الدفاع ناصر أبو عودة، في تصريح مصور عقب انتهاء الجلسة.

وأضاف أبو عودة، أن المحكمة قررت تأجيل البت في استمرار اعتقال أبو صفية لساعات أو أيام قريبة.

** ألم وملامح

وقال إلياس، إن العائلة لم تر في الصورة، وجه والدها الذي غاب عنها لأشهر طويلة فحسب، بل شاهدت "آثار الألم محفورة على ملامحه".

وأشار إلى وجود آثار تعذيب واضحة على الجانب الأيسر من وجهه، وامتداد المرض الجلدي إلى يديه، فضلا عمّا وصفه بـ"جسد أنهكته المعاناة".

وأوضح إلياس، أن أفراد العائلة استقبلوا الصورة بصدمة كبيرة لا يمكن وصفها بالكلمات، إذ خيّم الصمت على المنزل للحظات قبل أن يتحول إلى دموع وبكاء وحسرة.



ولفت إلى أنهم كانوا ينتظرون الاطمئنان على صحته، لكنهم فوجئوا بصورة تختصر حجم ما يتعرض له خلف القضبان.

وأضاف أن أكثر ما يؤلم أفراد الأسرة هو رؤية رجل كرّس حياته لإنقاذ المرضى ومداواة الجرحى بهذه الهيئة، بينما يشاهد العالم ما يحدث بصمت.



واعتبر إلياس، أن آثار التعذيب والمرض التي بدت على جسده تحولت إلى "نداء استغاثة لا يجد من يسمعه".

** خذلان وصمت

وتابع أن العائلة تشعر بقدر كبير من الخذلان، مؤكدا أن الصمت تجاه معاناة والده "لم يعد مجرد صمت"، بل أصبح مشاركة "في ألمه وتعذيبه واستمرار معاناته يوما بعد يوم".

وأشار إلياس، إلى أن الصورة الأخيرة زادت مخاوف العائلة على وضعه الصحي، ودفعتها إلى التساؤل عما يتعرض له بعيدا عن عدسات الكاميرات.



وقال: "إذا كانت هذه هي الآثار التي ظهرت للعلن، فكم من الألم ما زال مخفيا خلف جدران السجن؟"

وأكد إلياس، أن أكثر ما يفاقم معاناة الأسرة هو شعور العجز، إذ يرون والدهم يتألم من دون أن يتمكنوا من احتضانه أو حمايته، بينما يشتاقون إلى صوته وابتسامته وهو يواجه وحيدا كل هذا الألم.

ولفت إلى أن صورة والده "ليست مجرد صورة أسير، بل صرخة إنسانية مدوية"، لرجل أمضى حياته في خدمة الإنسانية، ويحتاج اليوم إلى أن تقف الإنسانية إلى جانبه قبل فوات الأوان.

ويُعد ذلك أول ظهور علني لأبو صفية، منذ فبراير/شباط 2025، حين بثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مصورا له وهو مقيد داخل السجن عقب اعتقاله، ما أثار حينها موجة انتقادات واسعة من مؤسسات حقوقية وناشطين.

**اعتقال من المستشفى

وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول 2024، اعتقل الجيش الإسرائيلي أبو صفية، خلال اقتحامه مستشفى كمال عدوان، حيث كان يشغل منصب مدير المستشفى، وذلك في خضم حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على القطاع.​​​​​​​

وفي 14 فبراير/ شباط 2025، كشف "مركز الميزان لحقوق الإنسان" أن قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي اللواء يارون فينكلمان، أصدر أمرا بتحويل أبو صفية إلى الاعتقال بموجب ما يعرف بـ"قانون المقاتل غير الشرعي".

وسبق أن دعت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات حقوقية وطبية دولية إلى التدخل العاجل لضمان سلامة أبو صفية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025، قالت منظمة "العفو الدولية"، نقلا عن محامية زارته ومحتجزين آخرين، إن أبو صفية "تعرض للإساءة وغيرها من ضروب المعاملة السيئة" خلال احتجازه.

وذكرت المنظمة، في تقرير سابق، أن أبو صفية واصل إدارة مستشفى كمال عدوان وتقديم الرعاية الطبية للأطفال رغم تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة، وحتى بعد مقتل نجله في غارة إسرائيلية، قبل أن يعتقله الجيش الإسرائيلي من داخل المستشفى.

وتواصل إسرائيل احتجاز أبو صفية رغم نفيه المتكرر ممارسة أي نشاط خارج إطاره المهني الطبي، وسط مطالبات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بالإفراج الفوري عنه.

وبحسب مركز الميزان لحقوق الإنسان، أقر الكنيست الإسرائيلي عام 2002 "قانون المقاتل غير الشرعي"، الذي يتيح احتجاز أشخاص لفترات غير محددة دون توجيه لائحة اتهام أو عرض أدلة كافية أمام المحكمة.

ويحرم القانون المعتقلين بموجبه من الضمانات الممنوحة لأسرى الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، أو للمعتقلين المدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وفق المركز.

كما يمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحيات واسعة لتمديد الاحتجاز استنادا إلى شبهات أمنية، دون إلزام السلطات بالكشف للمعتقل أو محاميه عن الأسباب التفصيلية للاعتقال.

ويقبع في سجون إسرائيل نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تجويعا وتعذيبا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى مقتل عشرات منهم، وفقا لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف قتيل وأكثر من 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.