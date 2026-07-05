نتنياهو يعقد اجتماعا للمصادقة على نقاط انسحاب جيش إسرائيل من لبنان

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الأحد، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعقد اجتماعًا أمنيًا لبحث والمصادقة على نقاط انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوبي لبنان، وذلك في إطار التفاهمات المرتبطة بـ"اتفاق الإطار".

وبحسب ما نقلت القناة الخاصة، عن مصادر مطلعة قولها إن كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية والعسكرية يشاركون بالاجتماع، الذي كان منعقدا عند الساعة 20:00 ت.غ، حيث يتم التركيز على تحديد المناطق التي سيشملها الانسحاب، وآليات تنفيذ الخطوة، في ظل تنسيق مستمر مع جهات دولية، لا سيما الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تواصل فيه إسرائيل ولبنان، عبر وساطة أمريكية، مناقشة الترتيبات الميدانية، بما يشمل تعريف "مناطق خالية من حزب الله"، بهدف تجنب الاحتكاك أو سوء التقدير خلال تنفيذ الانسحاب، بحسب هيئة البث الرسمية.

ولم تبدأ إسرائيل بعد تنفيذ الانسحاب الفعلي من المناطق المحددة، حيث تربط ذلك بالحصول على ضمانات تتعلق بجاهزية الجيش اللبناني للانتشار والسيطرة على تلك المناطق، إضافة إلى ترتيبات رقابية دولية.

وتشير التقديرات إلى أن عملية الانسحاب، في حال إقرارها، ستتم بشكل تدريجي وعلى مراحل، ضمن ما يوصف بـ"مرحلة تجريبية"، تمهيدًا لتوسيعها لاحقًا في حال نجاحها ميدانيًا، بحسب الهيئة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، إن اتصالات بدأت بين ضباط من الجيش الإسرائيلي ونظرائهم في الجيش اللبناني، بوساطة أمريكية، بهدف تحديد معايير واضحة لما يُعرف بـ"منطقة خالية من حزب الله"، تمهيداً لتنفيذ خطة انسحاب تجريبية من قريتين في جنوب لبنان.

وفي 26 يونيو/حزيران 2026، وقّع لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، "اتفاق إطار" ينص على انسحاب إسرائيلي "متدرج" من الأراضي اللبنانية، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين.

ولم يحدد الاتفاق جدولا زمنيا واضحا للانسحاب من المنطقتين أو من كامل الأراضي اللبنانية، كما ربط ذلك بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، في إشارة إلى "حزب الله".

ومنذ 2 مارس/آذار 2026، يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطين المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.