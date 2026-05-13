نتنياهو يدعي زيارة الإمارات "سرا" في خضم الحرب على إيران بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فيما لم يصدر تعقيب رسمي بشأنه من الإمارات حتى الساعة 18:00 تغ

زين خليل/ الأناضول

ادّعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، زيارة الإمارات "سرا" ولقاء رئيسها محمد بن زايد، خلال فترة الحرب التي شنتها بلاده والولايات المتحدة على إيران.

جاء ذلك في بيان نشره مكتب نتنياهو عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية"، فيما لم يصدر تعقيب رسمي بشأنه من الإمارات حتى الساعة 18:00 تغ.

وبحسب البيان، فإن نتنياهو "زار الإمارات بشكل سري، والتقى رئيسها الشيخ محمد بن زايد"، وذلك "في خضم عملية زئير الأسد"، وهو الاسم الذي تستخدمه إسرائيل للحرب التي شنتها مع الولايات المتحدة على إيران.

وأضاف أن "هذه الزيارة أدت إلى اختراق تاريخي في العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة"، في إشارة إلى كونها أول إعلان رسمي إسرائيلي عن زيارة من هذا النوع إلى الدولة الخليجية.

​​​​​​​وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وردت طهران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة بينها الإمارات، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل الماضي، جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لم تسفر عن اتفاق لإنهاء الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقا تمديد الهدنة دون سقف زمني.

ومع تعثر مسار المفاوضات، بدأت واشنطن في 13 أبريل فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على مضيق هرمز، لترد طهران بمنع المرور في المضيق إلا بعد التنسيق معها.