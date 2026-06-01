نتنياهو يؤكد مواصلة العدوان على جنوب لبنان وسط غارات مستمرة ادعى أنه أبلغ ترامب أن تل أبيب ستستهدف بيروت إذا لم تتوقف هجمات حزب الله على إسرائيل..

في وقت أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، مواصلة العدوان على جنوب لبنان، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت عدة بلدات في الجنوب، رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار.

وقال نتنياهو، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، عقب إعلان ترامب عن وقف هجوم خططت له إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت: "تحدثتُ هذا المساء مع الرئيس ترامب وأبلغته أنه إذا لم يتوقف حزب الله عن مهاجمة مدننا ومواطنينا، فإن إسرائيل ستهاجم أهدافا إرهابية في بيروت"، وفق ما ادعى.

وأضاف: "موقفنا هذا لا يزال قائما. في الوقت نفسه، سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل في جنوب لبنان وفقا لما هو مخطط له".

ميدانيا، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة البازورية في قضاء صور، أعقبها بغارتين على بلدتي صديقين وياطر في قضاءي صور وبنت جبيل، جنوبي لبنان.

كما استهدفت غارة رابعة بلدة المنصوري في قضاء صور، وأخرى على بيوت السياد جنوب صور.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الاثنين، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مدعيا أن إسرائيل تراجعت عن استهداف العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال ترامب في تدوينة على منصته "تروث سوشال": "أجريت اتصالا مثمراً للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وادعى أن إسرائيل تراجعت عن مهاجمة بيروت قائلا: "لن يتم إرسال أي قوات إلى بيروت، وأي قوات كانت في طريقها (إلى هناك) قد عادت أدراجها".

وقال ترامب إنه أجرى أيضا اتصالا "جيدا للغاية" مع ممثلين رفيعي المستوى عن "حزب الله" (لم يسمهم)، مدعيا أن إسرائيل والحزب "وافقا على وقف تام لإطلاق النار".

وتابع ترامب: "إسرائيل لن تهاجمهم ولن يهاجموا إسرائيل".

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من "حزب الله" على تصريح ترامب، ولم يعلن موقفا من المقترح الأمريكي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي في لبنان وتلويح باستهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، عشية جولة مفاوضات مرتقبة بين بيروت وتل أبيب بالعاصمة الأمريكية واشنطن.