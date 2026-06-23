وفق بيان مشترك رغم حديث مسؤول إسرائيلي كبير عن تلقي تل أبيب رسالة أمريكية مفادها أن التصريح السابق بالتحرك دون قيود في لبنان قد انتهى..

نتنياهو وكاتس وزامير يتوعدون بمواصلة احتلال "المنطقة الأمنية" بلبنان وفق بيان مشترك رغم حديث مسؤول إسرائيلي كبير عن تلقي تل أبيب رسالة أمريكية مفادها أن التصريح السابق بالتحرك دون قيود في لبنان قد انتهى..

زين خليل/ الأناضول

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، الاثنين، بمواصلة احتلال ما سموها "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان، رغم مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، التي تنص على احترام وحدة لبنان وسلامة أراضيه.

جاء ذلك في بيان مشترك، عقب محادثة جرت بين الثلاثة، إضافة إلى قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي اللواء رافي ميلو، وفق بيان مشترك لم يحدد طبيعة المحادثة.

وبحسب البيان "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بحزم لإحباط أي تهديدات تستهدف جنودنا ومواطنينا، وتدمير البنية التحتية للإرهاب، والحفاظ على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان".

ونقل البيان عن نتنياهو وزامير قولهما إن "أمن مواطني إسرائيل وقوات الجيش سيظل في صدارة أولوياتهم دون أي تنازلات".

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن البيان المشترك "يظهر بوضوح القلق داخل القيادة السياسية في إسرائيل من الانتقادات المتعلقة بـ "تقييد أيدي الجنود" والقيود الثقيلة المفروضة على الجيش الإسرائيلي في لبنان".

وفي وقت سابق الاثنين، نقلت القناة 13 العبرية الخاصة، عن مسؤول إسرائيلي "كبير" لم تسمّه، قوله إن الرسالة الأمريكية التي تلقتها إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة كانت واضحة، ومفادها أن التصريح السابق بالتحرك دون قيود في لبنان قد انتهى.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية الاثنين، بوجود تباين في المواقف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الملف اللبناني.

وقالت الصحيفة إن واشنطن تنظر إلى جنوب لبنان ضمن سياق إقليمي أوسع يشمل مضيق هرمز وأسعار الطاقة والملف النووي الإيراني، إضافة إلى حاجة إدارة ترامب لتحقيق إنجاز دبلوماسي.

في المقابل، ترى إسرائيل أن أي انسحاب مبكر من مناطق في جنوب لبنان قد يُفسر على أنه مؤشر ضعف ويُعد مكافأة لـحزب الله.

ودخل الاتفاق الأمريكي الإيراني حيز التنفيذ في 18 يونيو/حزيران 2026، بعد توقيعه إلكترونياً من قبل ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، ويتضمن بنداً ينص على احترام وحدة لبنان وسلامة أراضيه.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، فيما سيطرت على مناطق أخرى خلال الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الأخير لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.​​​​​​​

