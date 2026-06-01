نتنياهو وترامب يتحدثان هاتفيا تزامنا مع التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان ويبحثان ملفي لبنان وإيران عشية جولة مفاوضات مرتقبة بواشنطن بين بيروت وتل أبيب..

زين خليل/الاناضول

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث بمكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملفي لبنان وإيران.

وتأتي المكالمة على ضوء التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان والتلويح باستهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، عشية جولة مفاوضات مرتقبة بين بيروت وتل أبيب بالعاصمة الأمريكية واشنطن

كما تأتي المكالمة بينما أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، بأن طهران اتخذت قرارا بتعليق تبادل الرسائل غير المباشرة مع واشنطن، نتيجة تواصل الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، واشترطت لاستئناف هذه المحادثات أن توقف إسرائيل هجماتها على لبنان وتنسحب بالكامل من المناطق التي احتلتها.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحدث الآن عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي حول لبنان وإيران"، دون تحديد الطرف الذي أجرى المكالمة.

وأشارت القناة 12 إلى أن "مكالمة نتنياهو- ترامب مستمرة منذ أكثر من ساعة".

بدورها، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، بأن إسرائيل خططت لمهاجمة الضاحية الجنوبية صباح الاثنين، "ولكن في الساعات القليلة الماضية، وبسبب التدخل الأمريكي، تم تأجيل الهجوم".

وأضافت الهيئة: "تمارس إسرائيل من وراء الكواليس ضغوطا شديدة لشن هجوم ردا على تصاعد وتيرة هجمات حزب الله، لكن من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسمح بهجوم واسع النطاق على بيروت في ظل التهديدات الإيرانية، بما فيها التهديد بشن هجوم مباشر على إسرائيل".



وفي وقت سابق الاثنين، شهدت الضاحية الجنوبية حركة نزوح كثيفة، تحسبا لغارات إسرائيلية مرتقبة، وفق مراسل الأناضول.

وتمثل الضاحية الجنوبية المساحة الممتدة بين ساحل العاصمة الجنوبي وبداية جبل لبنان، وتتبع إداريا محافظة جبل لبنان، وتعتبر معقل "حزب الله"، إذ تضم مقراته الأمنية والسياسية ومكاتب نوابه ومجلس شورى الحزب، بالإضافة إلى كثافة سكانية كبيرة.

وكشف نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، الاثنين، أنهما أمرا الجيش بمهاجمة الضاحية الجنوبية.

يأتي ذلك برغم تمديد الهدنة السارية منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل، وعشية جولة مفاوضات جديدة بين بيروت وتل أبيب في واشنطن برعاية أمريكية.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، مما خلّف 3 آلاف و433 قتيلا و10 آلاف و395 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا أحدث المعطيات الرسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

