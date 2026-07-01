عقد اجتماعا مع الأمناء العامين المساعدين لبحث الأولويات خلال المرحلة المقبلة، وفق بيان للجامعة

نبيل فهمي يتسلم مهامه رسميا أمينا عاما للجامعة العربية عقد اجتماعا مع الأمناء العامين المساعدين لبحث الأولويات خلال المرحلة المقبلة، وفق بيان للجامعة

عبد السلام فايز/ الأناضول

تسلم الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، مهامه رسميا، الأربعاء، خلفا لأحمد أبو الغيط، وفق مصدر رسمي.

وفي 22 يونيو/ حزيران الماضي، اعتمد مجلس جامعة الدول العربية، فهمي أمينا عاما للجامعة لـ5 أعوام، خلفا لأبو الغيط، الذي انتهت فترته الثلاثاء.

وقالت الجامعة العربية، في بيان، إن فهمي، تسلم "مهامه أمينا عاما، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت بمقر الأمانة العامة بالقاهرة".

وأضافت أن فهمي، "تسلم مهامه من أحمد أبو الغيط، الذي اختتم بذلك فترة ولايته، وذلك بحضور السادة الأمناء العامين المساعدين، وعدد من مسؤولي الأمانة العامة والعاملين بها".

وأوضحت الجامعة العربية، أنه "عقب مراسم التسلّم والتسليم، تلقى الأمين العام إحاطات من مسؤولي الأمانة العامة حول بعض المستجدات في الملفات السياسية. كما عقد اجتماعا مع الأمناء العامين المساعدين، لبحث الأولويات خلال المرحلة المقبلة، ومنهجية وسير العمل في مختلف القطاعات".

وأكدت أن فهمي، "وقّع أولى مراسلاته الرسمية الموجهة إلى قادة الدول العربية، لتوجّيه الشكر والتقدير على الثقة الغالية التي أولوه إياها".

كما وقّع فهمي، وفق البيان، "خطابات إلى وزراء الخارجية، متضمنة تقييما للأوضاع العربية، ومقترحات لتمكين العالم العربي والجامعة العربية من التصدي للتحديات القائمة، وتطويرها وإصلاحها، فضلاً عن تعزيز جهود البناء الاقتصادي والاجتماعي".

ونبيل فهمي، هو الأمين العام التاسع للجامعة العربية منذ تأسيسها عام 1945، والثامن المختار من مصر مع استثناء فترة واحدة مع نقل المقر من القاهرة إلى تونس عام 1979، عقب توقيع الرئيس المصري الأسبق أنور السادات معاهدة السلام مع إسرائيل.

وشغل فهمي، منصب وزير الخارجية المصري بين يونيو 2013 ويوليو/ تموز 2014، كما عمل سفيرًا لمصر لدى الولايات المتحدة خلال الفترة من 1999 إلى 2008، ولدى اليابان من 1997 إلى 1999.

كما تولى والده، إسماعيل فهمي، منصب وزير الخارجية في عهد السادات، بين عامي 1973 و1977.