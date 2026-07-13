في أول مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام بعد توليه منصبه كأمين عام للجامعة العربية مطلع يوليو الجاري..

نبيل فهمي: العالم يمر بلحظة فاصلة وهناك حاجة ملحة لعمل عربي يقظ في أول مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام بعد توليه منصبه كأمين عام للجامعة العربية مطلع يوليو الجاري..

القاهرة/ الأناضول



أكد الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، الاثنين، أن هناك حاجة ملحة لعمل عربي يقظ، مشددا على أن العالم يمر بلحظة فاصلة.

جاء ذلك في أول مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام بعد توليه منصبه أمينا عاما للجامعة العربية مطلع يوليو/ تموز الجاري.

وقال فهمي: "العالم يمر بلحظة فاصلة تتعرض فيه قواعد القانون الدولي لاختبارات قاسية، ومبادئ السياسة وحماية المدنيين تتراجع أمام أعيننا".

وأضاف: "النظام الدولي يعاد ترتيبه ومحيطنا العربي تتسع بؤر التوتر فيه وتتضاعف كلفة النزاعات الإنسانية والأمنية والاقتصادية، لكن هناك فرصا وآفاقا واسعة يمكن استغلالها".

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أنه "يجب أمام كل ذلك ألا نقف متفرجين"، مضيفا: "هناك حاجة ملحة إلى عمل عربي يقظ ومبادر يحمي المصالح العربية ولا يترك أزمات وخيرات المنطقة لغير أبنائها".

ومطلع يوليو الجاري، تسلم الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، مهامه رسميا، خلفا لمواطنه أحمد أبو الغيط.

وفي 22 يونيو/ حزيران الماضي، اعتمد مجلس جامعة الدول العربية، فهمي أمينا عاما للجامعة لـ5 أعوام، خلفا لأبو الغيط.

ونبيل فهمي، هو الأمين العام التاسع للجامعة العربية منذ تأسيسها عام 1945، والثامن المختار من مصر مع استثناء فترة واحدة مع نقل المقر من القاهرة إلى تونس عام 1979، حين تولى المنصب التونسي الشاذلي القليبي، عقب توقيع الرئيس المصري الأسبق أنور السادات معاهدة السلام مع إسرائيل.

وشغل فهمي، منصب وزير الخارجية المصري بين يونيو 2013 ويوليو/ تموز 2014، كما عمل سفيرا لمصر لدى الولايات المتحدة خلال الفترة من 1999 إلى 2008، ولدى اليابان من 1997 إلى 1999.

كما تولى والده، إسماعيل فهمي، منصب وزير الخارجية في عهد السادات، بين عامي 1973 و1977.

