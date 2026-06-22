اعتبارا من الأول من يوليو المقبل..

نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية لمدة 5 سنوات اعتبارا من الأول من يوليو المقبل..

القاهرة / الأناضول



اعتمد مجلس جامعة الدول العربية، الاثنين، وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة لمدة 5 سنوات خلفا لأحمد أبو الغيط الذي تنتهي فترته في 30 يونيو/ حزيران الجاري.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن "مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اعتمد بتفويض من القادة العرب، خلال دورته العادية المستأنفة الـ165 المنعقدة اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمّان، قرار تعيين نبيل فهمي بالإجماع أمينا عاما لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز 2026".

ورحبت الخارجية بتعيين فهمي، متمنية له التوفيق في أداء منصبه الجديد "بما يسهم في مزيد من تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير آليات التنسيق والتعاون العربي".

ويأتي هذا الاختيار بحسب البيان المصري "تقديرا للدور الهام الذي تضطلع به مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي المستوى العربي والعلاقات الأخوية المتميزة التي تربطها بشقيقاتها من الدول العربية".

وسيكون نبيل فهمي هو الأمين العام التاسع للجامعة العربية منذ تأسيسها عام 1945، والثامن المختار من مصر مع استثناء فترة واحدة مع نقل المقر من القاهرة إلى تونس عام 1979، عقب توقيع الرئيس المصري الأسبق أنور السادات معاهدة السلام مع إسرائيل.

