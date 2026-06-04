نادي الأسير: استمرار اعتقال 4 طالبات إحداهن أمريكية تعاني من وضع صحي

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

** مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة للأناضول:

الطالبة المعتقلة سما صافي تحمل الجنسية الأمريكية وتفيد عائلتها بمعاناتها من مشكلة صحية

الطالبات الأربع المعتقلات نُقلن إلى مركز تحقيق "عوفر" الإسرائيلي

الطلاب الفلسطينيون في سجون إسرائيل يواجهون ظروفا قاسية تشمل تجويعا وإهمالا طبيا واعتداءات

قالت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة، الخميس، إن إسرائيل تواصل منذ يومين اعتقال 4 طالبات جامعيات من الضفة الغربية، إحداهن تحمل الجنسية الأمريكية وتعاني من مشكلة صحية.

وأوضحت سراحنة، في حديث للأناضول، أن الطالبة سما صافي، بين 4 طالبات اعتقلتهن القوات الإسرائيلية قبل يومين.



وأشارت إلى أن صافي، تحمل الجنسية الأمريكية، وأن عائلتها أفادت بأنها تعاني من مشكلة صحية.

وكشفت سراحنة، أن الطالبات جرى نقلهن إلى مركز تحقيق "عوفر" الإسرائيلي.



وبيّنت أن إحداهن خريجة من جامعة بيرزيت (وسط الضفة)، بينما لا تزال الأخريات على مقاعد الدراسة.

وقالت سراحنة، إن إسرائيل كثفت عمليات الاعتقال بحق الطلبة الجامعيين منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



واعتبرت أن "المتغير الأساسي لا يتمثل في الاعتقالات بحد ذاتها، بل في مستوى الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون".

ولفتت سراحنة، إلى أن العديد من الطلبة تعرضوا للاعتقالات على خلفية نشاطات طلابية أو ما تصفه السلطات الإسرائيلية بـ"التحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن الطلبة المعتقلين يواجهون، خلال التحقيق وبعد نقلهم إلى السجون "ظروفا قاسية، تشمل التجويع والإهمال الطبي والاعتداءات بمختلف أشكالها".

وذكرت سراحنة، أن اعتقال الطلبة يهدف إلى "تقويض حقهم في التعليم والتعبير عن آرائهم".



وتابعت أن الفلسطينيين "لا يطالبون سوى بحق الطلبة في استكمال تعليمهم بشكل آمن وسليم".

والثلاثاء، قال نادي الأسير الفلسطيني إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 4 طالبات من جامعة بيرزيت قرب مدينة رام الله (وسط)، ضمن حملة اعتقالات شملت 35 فلسطينيا في الضفة الغربية.

وذكر النادي أن عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون إسرائيل ارتفع بعد اعتقال الطالبات إلى 90 أسيرة، بينهن 3 قاصرات و3 حوامل، إضافة إلى 19 معتقلة إداريا وأسيرتين مصابتين بمرض السرطان.

وأشار إلى أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 760 امرأة فلسطينية منذ بدء حرب الإبادة بغزة في 2023، وأن الأسيرات يواجهن ظروف اعتقال قاسية تشمل التجويع والإهمال الطبي والعزل والاعتداءات المتكررة.

ومنذ بدء الإبادة على غزة، تصاعدت عمليات الاعتقال الإسرائيلية في الضفة الغربية، إذ تشير معطيات فلسطينية رسمية إلى اعتقال نحو 23 ألف فلسطيني خلال تلك الفترة.