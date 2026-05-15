"نادي الأسير": أكثر من 23 ألف حالة اعتقال بالضفة منذ الإبادة بغزة - بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون إضافة لآلاف حالات اعتقال من غزة

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول



- النادي قال إن الحركة الأسيرة تعيش "المرحلة الأكثر دموية وقسوة" منذ عام 1967 وسجون إسرائيل تحولت إلى فضاءات منظمة للتعذيب والتجويع

قال نادي الأسير الفلسطيني، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 23 ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة إلى جانب آلاف المعتقلين من غزة منذ بدء الحرب على القطاع في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، موضحا أن الحركة الأسيرة تعيش مرحلة هي "الأكثر دموية وقسوة" منذ عام 1967.

جاء ذلك في بيان أصدره نادي الأسير بمناسبة الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية، التي تحل في 15 مايو/ أيار من كل عام.

وأوضح "نادي الأسير" أن السلطات الإسرائيلية "اعتقلت منذ بدء الإبادة الجماعية ما يقارب 23 ألف مواطن من الضفة الغربية، بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون، فيما لا يشمل هذا المعطى آلاف حالات الاعتقال من غزة، في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي القطاع".

وأضاف أن "جريمة الاعتقال شكّلت وما تزال إحدى الركائز الأساسية للمشروع الاستعماري الإسرائيلي، بوصفها أداة ممنهجة لاستهداف الوجود الفلسطيني وكسر البنية المجتمعية والوطنية للشعب الفلسطيني".

وقال النادي إن الحرب على غزة فرضت "تحولات غير مسبوقة" على واقع الأسرى الفلسطينيين، مضيفا أن السجون الإسرائيلية تحولت إلى "فضاءات منظمة للتعذيب والتجويع والإذلال والحرمان الممنهج من العلاج".

واعتبر أن الحركة الأسيرة تعيش "المرحلة الأكثر دموية في تاريخها منذ عام 1967"، في ظل تصاعد "جرائم القتل البطيء والتعذيب والاعتداءات الجنسية والتجويع والحرمان الطبي".

وأشار إلى مقتل 89 أسيرا فلسطينيا ممن أعلنت هوياتهم منذ بدء الحرب على غزة، بينهم أسرى قضوا نتيجة التعذيب المباشر أو التجويع أو الجرائم الطبية المتعمدة، وفق البيان.

وبذلك ترتفع حصيلة الأسرى الفلسطينيين الذين قتلوا داخل السجون الإسرائيلية منذ عام 1967 إلى 326، وفق البيان، الذي أشار أيضا إلى استمرار إخفاء عشرات المعتقلين من غزة قسرا.

وأوضح "نادي الأسير" أن إسرائيل اعتقلت، على مدار عقود، أكثر من مليون فلسطيني، معتبرا أن سياسة الاعتقال الجماعي شكّلت إحدى أدوات "السيطرة الاستعمارية" منذ ما قبل النكبة الفلسطينية عام 1948.

ويُطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على تهجير 957 ألف فلسطيني من أصل 1.4 مليون كانوا يقيمون في نحو 1300 قرية ومدينة عام 1948 بالتزامن مع قيام إسرائيل على أراضٍ فلسطينية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وقال النادي إن الحركة الأسيرة الفلسطينية "نجحت رغم القمع والعزل في تحويل السجون إلى ساحات مقاومة وتنظيم ووعي وطني".

ووفق البيان، تواصل إسرائيل اعتقال أكثر من 9400 فلسطيني في سجونها، بينهم 86 أسيرة و3376 معتقلا إداريا، إضافة إلى 1283 معتقلا تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين".

وفي تقرير حديث لجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تجاوز عدد القتلى منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة في أكتوبر 2023 حتى نهاية أبريل/ نيسان 2026، عدد 73 ألفا و761 فلسطينيا، بينهم 72 ألفا و601 في قطاع غزة و1160 في الضفة الغربية.