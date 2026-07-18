نابلس.. مستوطنون يحرقون منزلا فلسطينيا مأهولا في قرية "تل"

نابلس/ الأناضول

أحرق مستوطنون، السبت، منزلا فلسطينيا مأهولا في قرية "تل" جنوب غرب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر محلية والدفاع المدني الفلسطيني.

وقالت مصادر محلية، للأناضول، إن مستوطنين أحرقوا منزلا كان مأهولا بالسكان في قرية تل، ما ألحق أضرارا مادية كبيرة بالمبنى.

وأشارت المصادر إلى عدم ورود بلاغ بشأن وقوع إصابات جراء الحريق.

من جانبه، قال الدفاع المدني (الحماية المدنية) الفلسطيني، في بيان وصل الأناضول، إن "طواقم إطفائية بلدية نابلس تعاملت مع حريق اندلع في منزل بقرية تل، بعد أن سمحت القوات الإسرائيلية للطواقم بالدخول إلى المنطقة، إثر تأخير وصولها عقب هجوم نفذته مجموعات من المستوطنين أضرمت خلاله النار في المنزل ومحيطه".

وأضاف الدفاع المدني، أن طواقم الإطفاء، لدى وصولها، وجدت المنزل قد احترق بالكامل، وعملت على تبريد الموقع والتأكد من عدم وجود بؤر مشتعلة أو خطر امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، إضافة إلى تفقد المكان حفاظا على سلامة المواطنين.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل 1181 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفًا، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني.