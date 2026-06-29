نابلس.. اقتحام إسرائيلي لموقع سبسطية الأثري تزامنا مع زيارة دبلوماسية - الاقتحام جاء خلال زيارة دبلوماسية نظمتها جهات فلسطينية لدعم إدراج الموقع على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

** وزير السياحة والآثار الفلسطيني هاني الحايك للأناضول:

- الجولة تهدف إلى تعريف السلك الدبلوماسي بما تتعرض له سبسطية من إجراءات إسرائيلية غير قانونية وأحادية الجانب، تعيق الجهود الفلسطينية لحماية الموقع

- الوزارة تواصل العمل على تدويل ملف سبسطية، بعد تسليم ملف الترشيح إلى اليونسكو تمهيداً لبحثه خلال الفترة المقبلة.

** وكيل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عمر عوض الله:

- الزيارة تهدف إلى إطلاع أعضاء السلك الدبلوماسي على محاولات إسرائيل ضم الموقع التراثي العالمي الفلسطيني بشتى الوسائل بإجراءات غير قانونية

- الوفد الدبلوماسي اطلع على الانتهاكات التي يتعرض لها الموقع، من محاولات الضم والتخريب والتدمير وسرقة الآثار وإطلاق تسميات إسرائيلية عليها بشكل غير قانوني

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، برفقة مستوطنين، الاثنين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع زيارة وفد من سفراء وقناصل وممثلين دبلوماسيين معتمدين لدى دولة فلسطين.

الزيارة نظمتها وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ووزارة السياحة والآثار ومحافظة نابلس وبلدية سبسطية، ضمن جهود فلسطينية لدعم إدراج البلدة على قائمة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وأفاد مراسل الأناضول أن عددا من المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا البلدة برفقة قوات الجيش، أثناء زيارة الوفد، وغادروها بعد فترة قصيرة.



وقال وكيل وزارة الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية السفير عمر عوض الله، للأناضول، إن الزيارة تهدف إلى إطلاع أعضاء السلك الدبلوماسي على "محاولات إسرائيل ضم الموقع التراثي العالمي الفلسطيني بشتى الوسائل بإجراءات غير قانونية، بما فيها مشاريع القوانين التي يناقشها الكنيست".

وأضاف: "هذا الموقع يتحدث عن نفسه، فهو شاهد على وجود الشعب الفلسطيني في هذه المنطقة منذ أكثر من أربعة آلاف سنة، وهذا ما يقلق الاحتلال الإسرائيلي من وجود الشعب الفلسطيني واستمراره على أرضه".

وأشار إلى أن الوفد الدبلوماسي اطلع على "الانتهاكات التي يتعرض لها الموقع، من محاولات الضم والتخريب والتدمير وسرقة الآثار وإطلاق تسميات إسرائيلية عليها بشكل غير قانوني".

من جانبه، قال وزير السياحة والآثار الفلسطيني هاني الحايك، إن الجولة تهدف إلى تعريف السلك الدبلوماسي بما تتعرض له سبسطية من إجراءات إسرائيلية "غير قانونية وأحادية الجانب"، تعيق الجهود الفلسطينية لحماية الموقع.

وأضاف للأناضول أن الوزارة تواصل العمل على تدويل ملف سبسطية، بعد تسليم ملف الترشيح إلى اليونسكو تمهيداً لبحثه خلال الفترة المقبلة.

وشملت الجولة زيارة مركز التفسير التابع لوزارة السياحة والآثار، والساحة الرومانية (الفورم)، ومتحف سبسطية، حيث اطلع الوفد على القيمة التاريخية العالمية للموقع ومسوغات إدراجه على قائمة التراث العالمي.

وتأتي الزيارة في ظل تصاعد المخاوف الفلسطينية بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مشروع قانون يقضي بإخضاع المواقع الأثرية في الضفة الغربية لمسؤولية السلطات الإسرائيلية، في خطوة يعتبرها الفلسطينيون جزءا من سياسات الضم وتعزيز السيطرة على المواقع التراثية في الأراضي المحتلة.

وتعد سبسطية من أبرز المواقع الأثرية الفلسطينية، إذ يمتد تاريخها لأكثر من خمسة آلاف عام، وشهدت تعاقب حضارات كنعانية ورومانية وبيزنطية وفينيقية وإسلامية، فيما تبلغ مساحة منطقتها الأثرية نحو 4777 دونما، وفق معطيات وزارة السياحة والآثار الفلسطينية.