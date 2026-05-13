نائب قوات الشرق الليبي يبحث مع وزير دفاع روسيا تعزيز التعاون العسكري خلال لقاء في موسكو بحضور نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية سيرغي كيريينكو

معتز ونيس/ الأناضول

بحث نائب قائد قوات شرق ليبيا صدام حفتر، الأربعاء، مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، سبل تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة موسكو، بحضور نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية سيرغي كيريينكو، وفق بيان لقوات الشرق الليبي.

وأفاد البيان، بأن اللقاء شهد استعراض آخر التطورات الدولية والإقليمية وبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين خاصة في مجالات التدريب والتأهيل وبرامج رفع الكفاءة والجاهزية.

وأكد الجانبان على "أهمية تنسيق الجهود بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي".

كما عبرا عن حرصهما على "تطوير الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين"، بحسب البيان الليبي.

ويأتي اللقاء امتدادا لشراكة استراتيجية بدأت عام 2023 عبر زيارات متبادلة بين قيادات "قوات شرق ليبيا" وضباط بوزارة الدفاع الروسية، وتُرجم هذا التقارب عبر تنظيم القوات الروسية في ليبيا تحت مظلة "الفيلق الإفريقي" بديلًا لمجموعة "فاغنر"، ضمن مساعي موسكو لتعزيز نفوذها في شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.