نائب عباس ولافروف يبحثان التصعيد الإسرائيلي والتحرك مع الدول العربية

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

بحث نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، مساء الخميس، هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التصعيد الإسرائيلي المتواصل بالضفة الغربية وقطاع غزة، وسبل التحرك المشترك مع الدول العربية لإيجاد مسار سياسي ينهي الصراع.

وقال "الشيخ"، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه تلقى اتصالا من لافروف، هنأه فيه بنجاح المؤتمر الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، متمنيا أن يكون "خطوة باتجاه إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وفي منتصف مايو/ أيار الجاري، عقدت حركة "فتح" مؤتمرها الثامن، وانتخبت لجنة مركزية ومجلسا ثوريا جديدين.

وأضاف الشيخ: "تناولنا آخر التطورات في المنطقة، وأكدنا عمق العلاقة التاريخية بين فلسطين وروسيا".

ولفت إلى أنه أطلع لافروف على صورة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

ومع بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها حملات دهم واعتقال، فيما يواصل مسؤولون ومستوطنون إسرائيليون اقتحاماتهم وانتهاكاتهم الاستفزازية في المسجد الأقصى.

ومنذ ذلك الحين، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن مقتل 1162 فلسطينيا، وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

كما لا تزال إسرائيل تواصل عدوانها على غزة رغم وقف إطلاق النار، مخلفة حتى الآن أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح من الفلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

الشيخ، بحث مع لافروف، أيضا "سبل التحرك المشترك مع الدول العربية الشقيقة ودول العالم، لإيجاد مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الصراع وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

وأوضح أن لافروف أكد "موقف روسيا الثابت المتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وأن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع هو حل الدولتين".