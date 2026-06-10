نائب رئيس فلسطين: احتجاز أموال المقاصة يفاقم الأزمة المالية للسلطة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

انتقد نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، الأربعاء، مواصلة إسرائيل احتجاز أموال المقاصة، مطالبا بدعم المؤسسات الفلسطينية.

وبحث الشيخ، الأربعاء، مع وفد أوروبي رفيع المستوى آخر المستجدات السياسية والأمنية في الأراضي الفلسطينية، والتحديات التي تواجه المؤسسات الفلسطينية في ظل الأوضاع الراهنة.

جاء ذلك خلال لقائه وفدا ضم ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين ألكسندر شتوتزمان، ورئيسة بعثة مكتب التنسيق التابع للاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية (EUPOL COPPS) كارين ليمدال، وفق بيان صادر عن مكتب الشيخ.

وخلال اللقاء، أطلع الشيخ الوفد الأوروبي على أبرز التطورات السياسية والأمنية والتحديات التي تواجه الفلسطينيين، مؤكدا أهمية دعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.

وقال إن المؤسسات الفلسطينية تعمل في ظروف صعبة نتيجة الإجراءات الإسرائيلية، مشيرا إلى ما تتعرض له الضفة الغربية من اعتداءات ينفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين.

كما تطرق إلى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا استمرار معاناة الفلسطينيين هناك في ظل الحرب المتواصلة.

وأشار الشيخ إلى استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية (5 مليارات دولار)، معتبرا أن ذلك يفاقم التحديات التي تواجه السلطة الفلسطينية ويؤثر على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات للمواطنين.

وشدد على أن القيادة الفلسطينية تواصل جهودها الرامية إلى تكريس العملية الديمقراطية وتجديد الشرعيات.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الأوروبي استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها.

والأموال المحتجزة "المقاصة" هي ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة، ثم أوقفت تحويلها كاملة قبل نحو عام، ما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.

وخلفت الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نحو 73 ألف قتيل وأكثر من 173 ألف جريح فلسطيني.

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر الماضي، تواصل إسرائيل الإبادة عبر الحصار والقصف اليومي الذي يسفر عن قتلى وجرحى، كما تمنع إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء.

وتشهد الضفة الغربية أيضا تصعيدا في اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية، تشمل إحراق الممتلكات والاعتداء على المواطنين، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفا في 15 مستوطنة بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسرا.

وتشمل الاعتداءات أيضا تخريب وهدم منشآت ومنازل، وحرق وتجريف أراض زراعية ومنع المزارعين من الوصول إليها.

وخلال مايو/ أيار الماضي، ارتكب الجيش الإسرائيلي 1108 اعتداءات بحق فلسطينيين وممتلكاتهم، فيما ارتكب المستوطنون 551 اعتداء، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

وقتل الجيش والمستوطنون منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ما لا يقل عن 1169 فلسطينيا، وأصابوا 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، حسب معطيات رسمية فلسطينية.

