مونديال 2026.. المغرب يطيح بهولندا ويتأهل إلى دور الـ16 بعد فوزه بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح.

إسطنبول/ الأناضول

تأهل المنتخب المغربي إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الهولندي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح.

وذلك عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في المباراة التي أقيمت بمدينة مونتيري المكسيكية ضمن منافسات دور الـ32.

وتصدى الحارس ياسين بونو للركلة الترجيحية الخامسة التي نفذها اللاعب الهولندي كريسنسيو سامرفيل، قبل أن يحسم إسماعيل صيباري التأهل بتسجيله الركلة الحاسمة، مانحًا المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

وافتتح المنتخب الهولندي التسجيل عبر مهاجمه كودي خاكبو في الدقيقة 72، قبل أن يدرك المدافع عيسى ديوب التعادل للمغرب برأسية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح.

ويضرب المنتخب المغربي موعدًا في دور الـ16 مع المنتخب الكندي، يوم السبت المقبل.