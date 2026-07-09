موقع عبري: إسرائيل تستعد لرد محتمل من إيران أو لبنان عقب الضربات الأمريكية على إيران، وفق موقع "والا"

زين خليل/ الأناضول

أفاد موقع عبري بأن إسرائيل تستعد لرد محتمل من طهران، وكذلك من لبنان، على خلفية ضربات أمريكية واسعة ضد إيران مساء الأربعاء.

ونقل موقع "والا" عن مصدر أمني إسرائيلي، لم يسمّه، أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال رد إيراني، على خلفية التقارير عن الضربات الأمريكية في إيران".

وأضاف: "استعدادات الجيش الإسرائيلي تتمثل في أن جميع منظومات الدفاع في حالة جاهزية للتعامل مع أي سيناريو، سواء من الدائرة الثالثة (في إشارة إلى إيران) أو من لبنان".

ومع ذلك، شدد المصدر على أنه "حتى هذه المرحلة، لم تُرصد أي استعدادات استثنائية من جانب إيران لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل".

وتابع: "كما أنه لا يزال من غير الواضح حجم الضربة التي سينفذها الجيش الأمريكي في إيران، وبالتالي لا يمكن تقدير طبيعة الرد الإيراني".

وفي سياق متصل، نقلت القناة 12 العبرية الخاصة عن مسؤول أمريكي، لم تسمّه، أن الضربات الأمريكية استهدفت، بما في ذلك، "قواعد للحرس الثوري ومنصات لإطلاق المسيّرات في منطقة بوشهر الإيرانية".

وسُمع دوي انفجارات، مساء الأربعاء، في عدة مدن جنوبي وجنوب شرقي إيران، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران.

وقالت "سنتكوم"، في بيان، إن الضربات نُفذت "بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة"، الرئيس دونالد ترامب، بهدف "تقويض قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وفيما لم تذكر القيادة الأمريكية في بيانها أي تفاصيل بشأن المواقع المستهدفة، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، لم يسمّه، قوله إن الجيش الأمريكي ضرب أهدافًا عسكرية إيرانية في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قد توجه ضربة قوية جديدة ضد إيران الليلة، وذلك بعد ساعات من ضربات استهدفت مواقع داخل إيران، ردًا على ما قالت واشنطن إنها هجمات نفذتها طهران ضد سفن في منطقة مضيق هرمز.

كما قال ترامب إن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران في 18 يونيو/حزيران الماضي "انتهت" بالنسبة إليه.