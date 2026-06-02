على بعد 8 أميال بحرية من شواطئ العاصمة

موريتانيا تعلن إنقاذ 110 مهاجرين أفارقة قبالة سواحل نواكشوط على بعد 8 أميال بحرية من شواطئ العاصمة

نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول

أعلن خفر السواحل الموريتاني، الثلاثاء، إنقاذ 110 مهاجرين غير نظاميين من جنسيات إفريقية، قبالة سواحل العاصمة نواكشوط.

وأفاد خفر السواحل في بيان بإنقاذ 110 مهاجرين قبالة سواحل نواكشوط، إثر تعطل زورقهم، وسط ظروف جوية صعبة.

ولفت إلى أن العملية استمرت قرابة 8 ساعات، على بعد نحو 8 أميال بحرية من شواطئ العاصمة.

وأوضح أن طاقم الزورق الذي كان قادما من العاصمة الغامبية بانجول، أطلق نداء استغاثة بعد تعرض محركه لعطل فني وسط أحوال جوية قاسية، ما استدعى تدخلا فوريا من وحدات الإنقاذ الموريتانية.

خفر السواحل أكد أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم ينتمون لجنسيات إفريقية مختلفة، بينها مالي والسنغال وغامبيا وساحل العاج ونيجيريا.

وأشار إلى أنه تعامل مع المهاجرين "وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها، التزاما بالمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بعمليات الإنقاذ البحري وحماية الأرواح".

وبين الفينة والأخرى، تعلن السلطات الموريتانية ضبط مهاجرين غير نظاميين، يحاولون العبور نحو أوروبا عبر شواطئها.

وفي 2 مايو/ أيار الماضي أعلنت السلطات الموريتانية تفكيك 88 شبكة دولية لتهريب المهاجرين الأفارقة نحو أوروبا انطلاقا من الأراضي الموريتانية.

وتعتبر موريتانيا معبرا رئيسيا لمهاجرين من دول إفريقية يرغبون في الهجرة إلى أوروبا، بحثا عن حياة أفضل، وهربا من نزاعات مسلحة وأزمات اقتصادية في دولهم.​​​​​​​

