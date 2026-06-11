إثر إنقاذ قوات خفر السواحل دفعة جديدة من المهاجرين غير النظاميين تضم 77 شخصا، حسب بيان لوزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية

موريتانيا.. إنقاذ أكثر من 500 مهاجر غير نظامي خلال 10 أيام إثر إنقاذ قوات خفر السواحل دفعة جديدة من المهاجرين غير النظاميين تضم 77 شخصا، حسب بيان لوزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية

نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول

أعلنت السلطات الموريتانية، الخميس، إنقاذ 77 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قارب تقليدي في المياه الإقليمية للبلاد، ما يرفع عدد المهاجرين الذين أنقذهم خفر السواحل إلى أكثر من 500 خلال 10 أيام.

وقالت وزارة الصيد والاقتصاد البحري، في بيان، إن قوات خفر السواحل أنقذت دفعة جديدة من المهاجرين غير النظاميين تضم 77 شخصا، إثر اعتراض قاربهم التقليدي في المياه الإقليمية.

وأوضحت الوزارة، أن القارب كان قادما من غينيا كوناكري.



ولفتت إلى أن جميع من تم إنقاذهم يحملون الجنسية الغينية، ويتوزعون بين 59 رجلا و11 امرأة و7 قاصرين.

وأشار البيان، إلى أن القارب غادر السواحل الغينية منتصف ليل 29 مايو/ أيار الماضي، قبل أن ترصده القوات الموريتانية وتتمكن من إنقاذ ركابه.

وبهذه العملية، يرتفع إجمالي عدد المهاجرين الذين جرى إنقاذهم في مياه موريتانيا خلال نحو 10 أيام إلى 503 أشخاص، تم اعتراضهم في عمليات متفرقة.

والثلاثاء الماضي، أعلن خفر السواحل الموريتاني إنقاذ 124 مهاجرا قرب المياه المحاذية لمدينة نوامغار (غرب)، فيما جرى السبت إنقاذ 192 آخرين قبالة سواحل العاصمة نواكشوط، إثر تعطل زورقهم القادم من غامبيا.

كما أنقذت السلطات الموريتانية، في 2 يونيو/ حزيران الجاري، 110 مهاجرين من جنسيات إفريقية قبالة شواطئ نواكشوط، بعد تعطل قاربهم وسط ظروف جوية سيئة كادت تودي بحياتهم.

وتعتبر موريتانيا إحدى أبرز محطات العبور التي يسلكها المهاجرون غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في محاولاتهم المحفوفة بالمخاطر للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية بحثا عن فرص حياة أفضل في أوروبا.