مواجهات خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي عدة مناطق بالضفة في بيت لحم وجنين وبلدة دير جرير ومخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس إضافة إلى بلدة بيت أمر شمال الخليل

حسني نديم / الأناضول

اقتحمت قوات إسرائيلية، مساء الجمعة، عدة مناطق في الضفة الغربية، وتخلل ذلك اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين وعمليات إغلاق لمحال تجارية، وفق مصادر محلية.

وأفادت المصادر لمراسل الأناضول، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم الدهيشة وبلدتي تقوع والخضر جنوب شرق بيت لحم جنوبي الضفة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات على مدخل المخيم، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وفي شمال الضفة، اقتحمت القوات الإسرائيلية حي البيادر في مدينة جنين، وأطلقت قنابل الغاز تجاه شبان فلسطينيين، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحمت بلدة دير جرير شمال شرق رام الله وسط الضفة، ومخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس، إلى جانب بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوبي الضفة، حيث أغلقت القوات عدداً من المحال التجارية وأعاقت حركة المواطنين.

وفي السياق، اقتحمت القوات بلدة سعير شمال الخليل بعدد من الآليات العسكرية، فيما انسحبت لاحقاً من بلدة سلواد شرق رام الله بعد تنفيذ مداهمات في المنطقة.

وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعدًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخدام قوة مفرطة.

ويتعرض الفلسطينيون لاعتداءات متصاعدة يشنها المستوطنون بهدف التضييق على المواطنين وإجبارهم على ترك أراضيهم والسيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفًا في القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة عن مقتل ما لا يقل عن 1155 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.