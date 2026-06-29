عشرات الصحفيين والناشطين شاركوا في وقفة احتجاجية بمدينة مأرب، للتنديد بالانتهاكات ضد الحريات الإعلامية، وفق المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين..

منظمة يمنية: أكثر من 90 صحفيا وإعلاميا قُتلوا منذ اندلاع الحرب عشرات الصحفيين والناشطين شاركوا في وقفة احتجاجية بمدينة مأرب، للتنديد بالانتهاكات ضد الحريات الإعلامية، وفق المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين..

اليمن / الأناضول

كشفت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، الاثنين، عن مقتل أكثر من 90 صحفيا وإعلاميا في اليمن منذ اندلاع الحرب قبل نحو 12 عاما.

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة (غير الحكومية) عقب وقفة احتجاجية نظمتها في مدينة مأرب (وسط)، شارك فيها عشرات الصحفيين والناشطين للتنديد بالانتهاكات التي تستهدف الحريات الإعلامية في البلاد.

ورفع المحتجون صورا لصحفيين قُتلوا، بينهم مراسل قناة "العربية" السعودية محمد عيضة، الذي لقي مصرعه مساء الأربعاء إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وكانت القناة قد ذكرت أن إدارة أمن المكلا أبلغت عيضة، قبل نحو شهر من مقتله، بوجود تهديدات تستهدف حياته، ودعته إلى أخذها على محمل الجد، في ظل تلقيه تهديدات متواصلة خلال الفترة الماضية.

وقالت المنظمة إنها "تتابع بقلق بالغ تصاعد جرائم القتل والاغتيال التي تستهدف الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في اليمن، والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

وأضافت أنها رصدت أكثر من 90 جريمة قتل بحق صحفيين وإعلاميين منذ اندلاع الحرب، بينها 32 جريمة خلال عام 2025، وجريمتا قتل خلال النصف الأول من عام 2026.

واعتبرت أن "هذه الحصيلة الدموية تعكس رغبة أطراف النزاع في فرض تعتيم إعلامي شامل، وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، وهو ما أدى إلى تجريف البيئة الإعلامية المستقلة وتصنيف اليمن كإحدى أخطر البيئات على الصحفيين في العالم".

وطالبت المنظمة بفتح تحقيقات دولية ومحلية عاجلة، شفافة ومستقلة، في جرائم اغتيال الصحفيين، وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي للصحفيين، إلى جانب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، والسفارة الفرنسية لدى اليمن، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن لوران بوكيرا، قد أدانوا، الخميس، حادثة اغتيال الصحفي محمد عيضة.

وعقب مقتل عيضة، وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات اغتياله.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، تضم اللجنة ممثلين عن وزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، والاستخبارات العسكرية، بالتنسيق مع لجنة شكلتها السلطة المحلية في محافظة حضرموت.

وأضافت الوكالة أن العليمي اطّلع، من عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، والأجهزة المعنية، على التقارير الأولية بشأن الهجوم والإجراءات المتخذة لتعقب منفذيه وتقديمهم إلى العدالة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، استعادت القوات الحكومية السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، عقب مواجهات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أعلن لاحقا حل نفسه وهيئاته.