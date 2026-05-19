منظمة دولية: 22 ألفا و377 مهاجرا غير نظامي غادروا تونس طوعا منذ 2022

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري، الاثنين، إن 22 ألفا و377 مهاجرا غير نظامي غادروا تونس طوعا منذ 2022، من بينهم 2103 منذ مطلع 2026.

جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة تونس، وزير الخارجية محمد علي النفطي، لاستعراض حصيلة برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين ، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية

وقال السامري إن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا تونس وصل منذ مطلع عام 2022 إلى غاية اليوم، 22 ألفا و377، من بينهم 2103 منذ مطلع 2026، دون تحديد جنسياتهم.

وأشار إلى أن المنظمة "بصدد التحضير لتأمين عودة ما يقارب 400 مهاجر غير نظامي إضافي خلال الفترة القريبة المقبلة".

من ناحيته، ثمّن النفطي "الجهود التي تبذلها المنظمة لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية".

وأكّد "أهمية العمل على التسريع في نسق رحلات العودة الطوعية، مع الحرص على توفير الإحاطة الاجتماعية والمرافقة اللوجستية والصحية اللازمة، بما يضمن استدامة العودة".

وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة مزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة غير النظامية من المغادرة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، في سبتمبر/ أيلول 2023، تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم تتعلق بعدة ملفات، بينها الحد من حركة المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا .

ولا توجد تقديرات رسمية إجمالية لأعداد المهاجرين غير النظاميين في تونس، غير أن رئيس لجنة الهجرة غير النظامية بوزارة الداخلية خالد جراد، قال في يناير/ كانون الثاني 2025، إن عدد هؤلاء المهاجرين في منطقتي العامرة وجبنيانة (شرق) يقدر بنحو 20 ألف مهاجر، دون أن يقدم أرقاما بشأن أعدادهم في بقية مناطق البلاد.