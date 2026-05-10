منظمة الهجرة: نزوح 4650 شخصا في الكرمك جنوبي السودان على خلفية تصاعد المعارك في بولاية النيل الأزرق..

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الأحد، نزوح 4650 شخصا في محافظة الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، على خلفية معارك بالمنطقة.

وأفادت المنظمة الدولية، في بيان، بأن 4 آلاف و650 شخصا في نحو 930 أسرة، نزحوا من قرى "دوكان وكيرينج وخور حسن "، الخميس، بمحافظة الكرمك نتيجة "تفاقم انعدام الأمن" جراء معارك شهدتها المنطقة قبل أيام.

وأشارت إلى أن الأشخاص نزحوا إلى مناطق أخرى داخل الكرمك.

وأكدت أن الوضع في الكرمك "لا يزال متوترًا ومتقلبًا"، وأن فرقها لرصد النزوح "تواصل مراقبة التطورات عن قرب".

والسبت، أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقة الكيلي الواقعة على تخوم مدينة الكرمك، بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية/شمال المتحالفة معها.

وفي الأسابيع الأخيرة، تشهد ولاية النيل الأزرق اشتباكات متصاعدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية، أدت إلى نزوح الآلاف من عدة مناطق ومدن الولاية.

وحسب آخر إحصائية لمنظمة الهجرة نزح 28 ألفا و20 شخصاً في ولاية النيل الأزرق (جنوب شرق) خلال الفترة بين 14 فبراير/ شباط و24 مارس/آذار الماضي بسبب تصاعد الاشتباكات.

ويسيطر الجيش السوداني على أجزاء واسعة من ولاية النيل الأزرق، فيما تقاتل "الحركة الشعبية" القوات الحكومية منذ العام 2011 للمطالبة بحكم ذاتي في إقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، تخوض قوات الدعم السريع مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن دمج الأولى في المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.