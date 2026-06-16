-"أطباء من أجل حقوق الإنسان" قالت إنه لم يخضع لفحص طبي لأكثر من عامين ونصف - السلطات الإسرائيلية أبلغت عائلته بوفاته السبت جراء "أزمة قلبية" دون تفاصيل إضافية

منظمة إسرائيلية: الأسير عماد سرحان تعرض لإهمال طبي حتى وفاته بالسجن -"أطباء من أجل حقوق الإنسان" قالت إنه لم يخضع لفحص طبي لأكثر من عامين ونصف - السلطات الإسرائيلية أبلغت عائلته بوفاته السبت جراء "أزمة قلبية" دون تفاصيل إضافية

زين خليل / الأناضول

كشفت منظمة حقوقية إسرائيلية عن أن الأسير الفلسطيني عماد سرحان تعرض لإهمال طبي ولم يخضع لفحص لمدة أكثر من عامين ونصف حتى وفاته السبت بسجن جلبوع الإسرائيلي.

والأحد، أفادت هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك، بأن السلطات الإسرائيلية أبلغت عائلة سرحان بوفاته السبت بـ"أزمة قلبية" دون أن تقدم تفاصيل إضافية.

وحسب صحيفة "هآرتس" الثلاثاء، عُثر على سرحان (47 عاما)، وهو من مدينة حيفا ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل غير العمد، ميتا في زنزانته.

وقالت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الإسرائيلية التي حصلت على سجلات سرحان الطبية، إنه لم يخضع لفحوصات طبية منذ سبتمبر/أيلول 2023، وفقا للصحيفة.

وأضافت أنه تعرض لإهمال طبي، إذ تُظهر سجلاته الطبية أنه كان يعاني من مشاكل صحية، بينها أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى زيادة الوزن.

وحسب "هآرتس"، فإن وفاة سرحان رفعت عدد الأسرى الفلسطينيين الذين توفوا في سجون إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 104.

ويقبع في سجون إسرائيل نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تجويعا وتعذيبا وإهمالا طبيا، وفقا لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

الصحيفة تابعت: "كان 55 من المتوفين محتجزين في مرافق تابعة لمؤسسة السجون الإسرائيلية، بينهم سجناء من إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة".

وأردفت: "أما الـ 49 الآخرون فتوفوا في سجون عسكرية، وجميعهم من سكان غزة".

وفي ردها على طلب التعليق من الصحيفة، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية: "توفي السجين الأمني داخل السجن، وتظل حالته الطبية مشمولة بحماية الخصوصية، وتم تشكيل فريق للتحقيق".

وحسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، فإنه خلال سنوات اعتقال سرحان الأولى "تعرض لتحقيقات قاسية وطويلة رافقتها أساليب تعذيب ممنهجة".

وأضاف المؤسستان أن هذه الاعتداءات "تركت آثارًا صحية خطيرة وممتدة على جسده، وفاقمت من تدهور وضعه الصحي على مدار سنوات اعتقاله، إلى جانب تعرضه المتكرر للعزل الانفرادي".

كما تسببت سنوات اعتقاله الطويلة وما رافقها من تعذيب وإهمال طبي ممنهج في إصابته بأمراض مزمنة في القلب والشرايين والأوردة، بالإضافة إلى معاناته من ارتفاع ضغط الدم، وفقا للمؤسستين.

وأفادتا بأنه في السنوات الأخيرة من اعتقاله، اضطر سرحان إلى التنقل بواسطة كرسي متحرك؛ جراء التدهور الحاد في حالته الصحية، ورغم ذلك استمرت إدارة السجون الإسرائيلية في احتجازه في ظروف قاسية وصعبة.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض تل أبيب الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.