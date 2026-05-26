مناورة بحرية مصرية - بريطانية شملت التدريب على تحرير رهائن التدريب استمر عدة أيام في الإسكندرية شمالي مصر

القاهرة / الأناضول

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها البريطانية تدريبا مشتركا في قاعدة عسكرية بمدينة الإسكندرية شمالي مصر، شملت التدريب على تحرير رهائن وتنفيذ رماية بالذخيرة الحية.

وقال متحدث الجيش المصري العميد غريب عبد الحافظ، في بيان للجيش مساء الاثنين: "نفذت القوات البحرية المصرية والبريطانية التدريب البحري المشترك مدافع الإسكندرية".

واشترك في التدريب "عناصر من القوات الخاصة البحرية وقوات العمليات الخاصة البريطانية والذى استمر لعدة أيام بقاعدة الإسكندرية البحرية بنطاق الأسطول الشمالي"، وفق البيان المصري الذي لم يحدد موعد الانطلاق أو عدد المشاركين.

وتضمنت مراحل التدريب "تنفيذ العديد من الأنشطة البحرية منها التدريب على حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، ونشاط القتال في الأماكن المغلقة وتحرير الرهائن والتدريب على الإسعافات الأولية بالميدان والإخلاء الطبي للمصابين أثناء القتال وتنفيذ الرماية التكتيكية بالذخيرة الحية".

وأكد الجيش المصري أن تلك "الأنشطة أظهرت مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة بالتدريب لكلا الجانبين من جاهزية واحترافية في تنفيذ المهام المكلفين بها".

وجاء التدريب في "ضوء تنامى علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية وتبادل الخبرات بين كلا الجانبين"، بحسب ما ذكر الجيش المصري.

حضر ختام فعاليات التدريب، وفق البيان، عدد من قادة القوات البحرية لكلا الجانبين.