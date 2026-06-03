ملك الأردن يدعو لتكثيف الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط

عمان/ ليث الجنيدي / الأناضول

دعا عاهل الأردن عبد الله الثاني، الأربعاء، إلى تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة تعيد الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا أبرز مستجدات المنطقة، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات.

ودعا ملك الأردن إلى "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة تعيد الاستقرار للإقليم".

ويأتي الاتصال بالتزامن مع تبني الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، هجمات قال إنها استهدفت قواعد ومواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، ردا على هجمات طالت ناقلة نفط إيرانية وجزيرة قشم في مضيق هرمز.

ولاحقا قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن القوات الأمريكية نفذت الهجمات التي استهدفت ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز وبرج اتصالات في جزيرة قشم، انطلاقا من أراضي الكويت والبحرين.

وترد إيران بمثل هذه الهجمات على حرب بدأتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط، وخلَّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما تنفذ إيران هجمات ضد ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، لكن بعضها أسفر عن قتلى وجرحى مدنيين وأضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة ودعت مرارا إلى وقفه.

ومنذ بدء سريان الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، تخوض واشنطن وطهران مفاوضات صعبة لإنهاء الحرب يخيم عليها منذ فترة تفاؤل حذر باحتمال إبرام اتفاق.